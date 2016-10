HJK:n tähtipuolustaja Taye Taiwon jäähyväissanat nuorille: ”Kaikkein tärkeintä on intohimo ja itseluottamus”

Harvoin on Veikkausliigassa nähty niin hyvää ulkomaista vahvistusta kuin nigerialainen Taye Taiwo, 31. Taiwo pelasi HJK:ssa kahdella kaudella 45 ottelua, joissa hän teki yhdeksän maalia ja syötti seitsemän maalia.

Tällä kaudella hän oli koko Veikkausliigan tehokkain puolustaja kuudella maalillaan ja kolmella maalisyötöllään ja myös HJK:n kolmanneksi paras maalintekijä.

Veikkausliigakauden 2016 viimeinen ottelu SJK:ta vastaan jäi hänen viimeisekseen HJK:ssa. Taiwo antoi yhden vinkin nuorille jalkapalloilijoille ja sellaisiksi haluaville lapsille.

”Kaikkein tärkeintä on intohimo ja itseluottamus. Jos et usko itseesi, et koskaan saavuta mitään. HJK:ssakin on paljon lupaavia pelaajia, kuten Obed Malolo, Aapo Halme ja Sebastian Dahlström, joka pelasi hyvin tänään. Jonkun pitää tukea heitä, antaa itseluottamusta ja kertoa, mitä kentällä pitää tehdä. Virheistä ei pidä välittää, kaikki tekevät niitä”, Taiwo sanoi viimeisen ottelun jälkeen Sonera-stadionin pukukoppikäytävällä.

HJK:ssa Taiwo oli joukkueen henkisiä johtajia, joka harjoituksissa ja otteluissa kannusti nuoria pelaajia. Hänen poistumisensa jättää ison aukon joukkueeseen.

Taiwoa jäi harmittamaan ajasta HJK:ssa vain mestaruuden häviäminen.

”Aikani täällä HJK:ssa oli hienoa. Arvostan todella paljon kannattajia ja valmennusryhmää. Oli harmi, että emme voittaneet mestaruutta, koska kunnianhimo on jalkapallossa keskiössä. Uskon, että olisimme voittaneet mestaruuden, jos olisimme voittaneet IFK Mariehamnin [kolmanneksi viimeisellä kierroksella]”, Taye Taiwo kertoi.

Taiwo sanoi toivovansa kaikille Klubin pelaajille kaikkea hyvää ensi kaudeksi.

”Nyt lähden kotiin viettämään aikaa perheeni kanssa”, Taiwo sanoi.

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti yritti tietysti saada Taiwoa jäämään seuraan.

”Arvostin kaikkea täällä. Ihmiset olivat Suomessa mukavia, eivätkä lainkaan ylimielisiä. Sanoin Akille kuitenkin, että haluan lähteä”, Taiwo sanoi.

Missä haluaisit jatkaa uraasi?

”Sitä ei koskaan tiedä, mitä elämässä tapahtuu. Ehkä palaan Ranskaan. Joka tapauksessa minun pitää olla valmis, kun siirtoaika koittaa”, Taiwo sanoi.