Chelsea-luotsilta viiltävä kuittaus José Mourinhon syytöksiin: ”Tiedän kyllä miten käyttäytyä”

Englannin Valioliigan toissakauden mestari Chelsea on löytänyt surkean viime kauden jälkeen hyvän vireen uuden päävalmentajansa Antonio Conten alaisuudessa.

Sunnuntaina lontoolaiset ottivat makean voiton, kun Manchester United kaatui tylysti lukemin 4–0.

Murskalukemien lisäksi ottelun jälkeen puhutti ManU-luotsi José Mourinhon kommentit Contelle taiston tauottua.

Mourinhoa ei miellyttänyt italialaiskollegansa käytös ottelun loppuvaiheessa. Conte villitsi yleisöä osoittamaan suosiota kotijoukkueen hienolle voitolle, mutta Mourinho näki asian toisin.

”Et villitse yleisöä noin, kun peli on 4–0, se on alentavaa”, Mourinho totesi Sky Sport Italialle ottelun jälkeen.

”Voit tehdä noin, kun peli on 1–0, mutta et tuossa tilanteessa.”

Conte ei yhtynyt portugalilaisen näkemykseen.

”Se ei ollut pilkkaa tai alentavaa. Olen entinen pelaaja, tiedän kyllä miten käyttäytyä”, Italian entinen maajoukkueluotsi vastasi.

Kommentin nähtiin olevan Mourinholle osoitettu sivallus viitaten miesten peliuriin. Conte oli ennen valmennusuraansa menestyksekäs keskikenttäpelaaja sekä Juventuksessa että Italian maajoukkueessa.

Mourinhon peliura päättyi 24-vuotiaana ilman merkittäviä mainetekoja.

WATCH: Conte geeing up the crowd.

SS1 for reaction now.

BLOG: https://t.co/JpF85182hP https://t.co/qoaAg5IXDF