Kaisa Mäkäräinen on saanut ala-arvoisia viestejä Johaugin dopingkärystä – ”Katso mitä huulirasvaa käytät”

Harvalla urheilijalla on samanlaiset mahdollisuudet harjoitella Suomen kansallismaisemissa kuin Kaisa Mäkäräisellä.

Kolin kansallispuiston huippu Pohjois-Karjalassa nousee 347 metrin korkeuteen merenpinnasta. Mitään vuoristoharjoittelua Kolilla ei voi tehdä, mutta Mäkäräinen on luonut siellä itselleen kovaa kuntopohjaa marraskuun lopulla alkavaan ampumahiihtokauteen.

”Kolmen tunnin vaelluksen aikana saa yli tuhat nousukertaa”, Mäkäräinen kuvaa harjoituspaikkaansa, joka on innoittanut muun muassa säveltäjä Jean Sibeliusta, taidemaalari Eero Järnefeltiä ja kirjailija Juhani Ahoa.

Vaeltamisen lisäksi Mäkäräinen hiihtää Kolilla rullasuksilla ja tekee raskaita nousutreenejä sauvojen kanssa. ”Pienellä alueella on paljon polkuja. Ei tarvitse mennä samoja reittejä.”

Mäkäräiselle on Kolin maisemiin myös muita siteitä. Hänen valmentajallaan Jarmo Punkkisella on alueella loma-asunto, jota Mäkäräinen voi pitää tukikohtanaan. ”Käyn siellä päivällä syömässä ja lepäämässä ja yöksi menen kotiin.”

Kolin omistaa Metsähallitus, joka on Mäkäräisen päätukija. Tuoreen sopimuksen mukaan Metsähallitus tukee Mäkäräistä niin kauan kuin hän jatkaa uraansa.

Mäkäräinen tunnustaa hieman nolona, ettei ehdi Kolille lainkaan talvella. Syy on selvä. Maailmancupin aikataulu on niin tiivis, että hän käy kotonaan Joensuussa vain kääntymässä.

Vaikka edestakainen matka Joensuuhun on 150 kilometriä, Koli on sopinut Mäkäräiselle yhdeksi harjoituspaikaksi paremmin kuin hyvin. Hän muuttaa tällä viikolla uuteen taloonsa, jonka rakentamisesta Mäkäräinen on valvonut silmä tarkkana.

”Ei ole kaikki mennyt ihan putkeen. Isossa projektissa oli selkeitä ohilaukauksia. Iltaisin olen mutissut rakennuksella itsekseni ja hangannut sormella laattojen välejä”, Mäkäräinen nauraa, mutta kehuu samalla nuoria työmiehiään.

”Talon rakenteisiin minulla ei ollut saumaa puuttua. Verhoilut olen valinnut ja maksanut laskuja. Muutto uuteen on iso asia.”

Mäkäräinen sanoo viihtyneensä mainiosti rakennuttajan roolissa. ”Olen saanut asioida tavallisena ihmisenä, en ampumahiihtäjänä. Se on ollut tosi tervetullutta vaihtelua.”

Seuraavat viisi kuukautta Mäkäräinen joutuu olemaan sitten tiukasti huippu-urheilijan roolissa. Maailmancupin kilpailuja on joka viikonloppu. Välissä on lyhyt joulutauko ja helmikuussa pidettävät MM-kilpailut.

Mäkäräinen pohti keväällä jälleen pitkään uransa jatkamista. Jos päävalmentaja Marko Laaksonen ei olisi perhesyiden takia luopunut yllättäen tehtävästään, Mäkäräisen päätös jatkaa olisi kypsynyt nopeammin kuin nyt.

Ampumahiihtoliitto nimesi pitkän pohdinnan jälkeen uudeksi päävalmentajaksi Antti Leppävuoren.

”Minulla oli kova motivaatio ja halu jatkaa. Ampumisen ja hiihdon yhteen sovittamissa on aina kehitettävää. En ollut valmis luopumaan näistä kuvioista. Nyt päätös jatkaa ei ollut niin suuri kuin vuosi sitten.”

Uusi kausi tuo mukanaan myös jotain uutta. Näkyvin muutos on Mäkäräisen pienoiskiväärin uusi tukki. Sen ansiosta ase on 300 grammaa painavampi kuin viime kaudella.

Tukin vaihto jännitti, koska sillä oli suora vaikutus ampuma-asentoon ja tasapainoon. Mäkäräinen kantaa asetta hartioilla, ei enää alaselän päällä.

”Jokainen voi kokeilla, miltä tuntuu kantaa neljän kilon reppua selässään. Uusi tukki toi lajiin myös uutta sisältöä. Miten se vaikuttaa ampumiseen ja mihin suuntaan?”

Muutos ei sujunut ilman ongelmia. Kilpailut rullasuksilla olivat aluksi työläitä. Vielä elokuussa hän mietti, pitääkö uusi osa vaihtaa vanhaan.

”Otepäässä [Virossa] olin valmis heittämään tukin järveen. Tottuminen kestää aikansa.”

Uudistetun aseen tarkoituksena on parantaa makuuammuntaa, johon Mäkäräinen ei ole ollut tyytyväinen. Tavoitteena on päästä 85 prosentin osumatarkkuuteen.

”Pikakisassa yksikin huti voi olla ratkaiseva. Tosin toimittajat sitten kirjoittavat jo yhden viikon perusteella, että osun huonosti, vaikka pitää katsoa koko kauden tuloksia ja keskiarvoja.”

Pentti Vänskä

Toinen uutuus liittyy oman huippukunnon ajoittamiseen. Mäkäräinen haluaa olla parhaassa vireessään loppukaudesta, ei alkukaudesta.

”Treeniviikot ovat olleet yhtä kovia kuin ennenkin, mutta lepojaksot ovat olleet löysiä. Nyt kuntohuippua on tarkoitus siirtää myöhemmälle kauteen.”

Kauden päätavoite on Hochfilzenissä Itävallassa käytävät MM-kisat 9.–19. helmikuuta. Tämän vuoden MM-kilpailuissa Mäkäräinen oli yhteislähtökisassa kolmas.

Mäkäräinen odottaa paljon Hochfilzenistä, jossa hän kilpaili ensi kertaa MM-tasolla vuonna 2005. Kaikkiaan palkintokaapissa on viisi MM-mitalia, joista kirkkain on takaa-ajokisan kulta vuonna 2011.

Hän on noussut 61 kertaa palkintopallille maailmancupin osakilpailuissa, joista on tullut yhdeksäntoista voittoa.

Maailmancupin kokonaiskilpailun hän on voittanut kahdesti, vuosina 2011 ja 2014. ”Ei pidä myöskään vaatia itseltään liikaa. Kilpailut ovat koko ajan tiivistyneet. Huonolla ammunnalla ei ole asiaa kärkeen.”

Norjan maastohiihdossa on käynnissä dopingskandaali. Mäkäräinen kertoo seuranneensa sitä median kautta ristiriitaisin tuntein.

”Vähän se keskustelu jo väsyttää. Kyllä ne asiat selviävät aikanaan enkä halua julkisesti arvostella toisia.”

Mäkäräinen tosin paljastaa saaneensa osansa Therese Johaugin ”huulirasvakärystä”. Hänelle on tullut paljon palautetta omien ja uudistuneiden verkkosivujen kautta.

”Ainakin 150 viestissä on kommentoitu, että katso mitä huulirasvaa käytät. Minusta se on ollut ala-arvoista. Tuntuu, että Suomessa on jämähdetty vuosien 1995 ja 2001 tapahtumiin”, Mäkäräinen viittaa jääkiekon maailmanmestaruuteen ja Lahden MM-hiihtojen käryihin.

Mäkäräiseltä on usein kysytty, kilpaileeko hän Suomen joukkueen edustuspaikasta Lahden MM-hiihdoissa maaliskuussa.

”Sitä on aivan liian aikaista pohtia. Ajatukseni on 99,8 prosenttisesti ampumahiihdossa.”

Entä kuinka paljon sinua polttelee ajatus kilpailla vielä seuraavissa talviolympialaisissa Pyeongchangissa Etelä-Koreassa? Sinullahan ei ole olympiamitalia.

”Sitäkään en ole miettinyt. Monen yhteistyökumppanin sopimukseen on kirjattu, että jatkan kevääseen 2018, mutta niissä on myös takaportti. Yhdessä talvessa riittää tekemistä.”