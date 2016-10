Helsingin Jalkapalloklubissa on tällä viikolla teemana peiliin katsominen. Liigaseuran puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen kommentoi jo sunnuntai-iltana, että toinen sija Veikkausliigassa ei ole HJK:n resursseilla tyydyttävä sijoitus. Kaksi perättäistä kautta ilman mestaruutta onkin sitten HJK:n resursseilla pahemman luokan alisuorittamista.

Ensimmäisenä varaventtiilistä päästi paineita joukkueen kokenein pelaaja Mikael Forssell, 35, Ylen haastattelussa. Painavia sanoja kannattaa kerrata.

”Olemme pelanneet hitaasti, eikä meillä ole ollut toimivaa prässipeliä koko kauden aikana. Kun vastustajat ovat prässänneet meitä, olemme joutuneet suuriin ongelmiin. Siksi hävisimme otteluita ja mestaruuden”, Forssell sanoi Ylelle.

Forssell uskoi, että joukkueen taktinen ennalta arvattavuus maksoi paljon.

”Vastustajat tiesivät, miten pelata meitä vastaan, emmekä me muuttaneet mitään.”

Forssellin mukaan joukkueen olisi pitänyt pelata nopeammin ja aggressiivisemmin eteenpäin. Sen lisäksi hän olisi käyttänyt koko joukkuetta. Forssell kuului niihin pelaajiin, jotka kärsivät vähäisestä pelaajien kierrätyksestä.

Päävalmentaja Mika Lehkosuo peluutti avainpelaajiaan Taye Taiwoa, Atomu Tanakaa ja Alfredo Morelosia aina, kun pystyi. Kun kaksi ensin mainittua loukkaantuivat, katosi HJK:n pelistä paljon tehoja. Joukkueen tehot perustuivat erityisyksilöiden osaamiseen.

Joukkueenrakentamisesta on ollut päävastuussa toimitusjohtaja Aki Riihilahti. Jatkuvan pelaajaruletin takia joukkueesta on puuttunut jatkuvuutta, eikä aukkoja ole tilkitty.

Joukkueeseen ei hankittu toista vasenjalkaista laitapakkia eikä toista kymppipaikan pelaajaa. Se kostautui, kun Taiwo ja Tanaka loukkaantuivat.

Helsingin Sanomien haastattelemien muiden liigavalmentajien mukaan HJK oli tällä kaudella ennalta arvattava vastustaja, joka ei ollut enää pelottava edes kotikentällään. Hitaaseen hyökkäyspeliin tukeutuminen oli valmennuksellista jääräpäisyyttä.

HJK:n passiivisuudesta puolustaessa kertoo jotain se, että sillä oli Veikkausliigan InStat-tilastojen mukaan kolmanneksi vähiten kamppailutilanteita ja pallonriistoja vastustajan hallitessa palloa.

Mestaruuskaudella 2014 Lehkosuo pääsi alkukaudesta töihin valmiin joukkueen kanssa. HJK pelasi huippuvireessä ja keräsi pisteitä 2,32 ottelua kohden.

Siitä lähtien Klubi on taantunut. Kahdella viime kaudella HJK on kerännyt 1,76 pistettä ottelua kohden. Kun otetaan huomioon mestaruuskausi, Lehkosuon HJK on kirjannut 1,93 pistettä ottelua kohden.

Sixten Boströmin valmentamana HJK keräsi 2,11 pistettä ottelua kohden, ja hänen edeltäjänsä Antti Muurisen aikana HJK voitti 2,08 pistettä ottelua kohden.

Kauden 2014 eurocupin menestys näyttää näin jälkikäteen sekoittaneen päät. Kaudella 2015 Klubi yritti tehdä muutoksia europelejä varten, ja muuttunut harjoittelu aiheutti loukkaantumissuman. Tällä kaudella syvällä puolustava pelitapa palveli lähinnä europelejä.

Liigaseura tekee taas hyvän taloudellisen tuloksen ja puutteellisen urheilullisen tuloksen. Syksyllä 2014 HJK pelasi hienoja pelejä Eurooppa-liigassa. Kirjoitin tuolloin, että HJK:n dynastian kulmakivenä on jatkuva menestys kotimaassa. Kulmakivi on murtunut kahdessa kaudessa. Nyt seurassa pitää miettiä, ketkä sen korjaavat.