Viikon ottelu: Nouseeko IFK pudotuspeliviivan yläpuolelle?

Jääkiekon Liigan viikon ottelu on Vaasan Sportin ja Helsingin IFK:n kohtaaminen Vaasassa tiistaina joukkueiden tämän kauden ensimmäisessä kohtaamisessa.

Runkosarja lähestyy ensimmäisen neljänneksen loppua, ja joukkueet taistelevat tiukasti paikasta kuuden parhaan joukossa. IFK on kahdeksantena ja Sport viidentenä.

Sport kärsi viime viikolla kaksi peräkkäistä tappiota, ja HIFK nousi lauantain jatkoaikavoitolla HPK:sta jo kahden pisteen päähän vaasalaisisännistään.

IFK on ollut Liigan joukkueista selvästi vähämaalisin, sillä joukkueen 13 ottelussa on tehty yhteensä vain 53 maalia, eli neljä ottelua kohti. Sportin 14 ottelussa maaleja on nähty 69, eli lähes viisi ottelua kohti.

Joukkue ei ole kauden avausottelun jälkeen tehnyt yli kolmea maalia yhdessä ottelussa. Joukkueen tehokkain on viime torstain Ässät-ottelussa loukkaantunut Juhamatti Aaltonen tehoilla 4+6, jolla irtoaa pistepörssin 25. sija.

Sportin kultakypärä Joonas Komulainen on sijalla 20 tehoilla 1+10.

Maalivahtien vertailussa Sport on niukasti edellä. Joukkueen vahdit Mika Järvinen (92,76) ja Rasmus Rinne (91,92) on torjunut kiekkoja aavistuksen paremmin kuin IFK:n Kevin Lankinen (92,26) ja Niklas Bäckström (91,45).