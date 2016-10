Kasperi Kapanen taistelee NHL-paikasta ja AHL:n pistepörssin kärkisijoista – valmentaja pani kokeilemaan jotain täysin uutta

Suomen alle 20-vuotiaille jääkiekon MM-kultaa vuoden alun kotikisoissa ratkaissut Kasperi Kapanen on aloittanut uuden kauden Pohjois-Amerikassa uudella innolla.

Kasvanut itseluottamus näkyi jo NHL-kauden viidessä harjoitusottelussa, joissa Kapanen kirjautti kaksi maalia ja maalisyötön.

Hyvistä tehoistaan huolimatta hänet pudotettiin Toronto Maple Leafsista farmiseura Marliesin riveihin, ja laituri myöntää olleensa pettynyt tilanteeseen.

”On tietysti surullista joutua alas taas tällä tavalla, mutta se antoi vain enemmän motivaatiota minulle”, Kapanen kommentoi uutiskanava TSN:n haastattelussa.

”Leiri oli hyvä. Minulla oli hauskaa ja pelasin hyvin. Aion tehdä kaikkeni, että pääsen ylös joku päivä.”

Kapasen kauden alku on ollut mainio, sillä hänellä on viiden pelin jälkeen koossa teho 3+4, joilla irtoaa pistepörssin kuudes sija. Pörssikärjessä on Marlies-seurakaveri Brendan Leipsic tehoilla 2+7.

”Pelini on tuntunut todella hyvältä, ja aina kun saan kiekon, tunnen, että jotain tapahtuu”, Kapanen kuvailee.

”Itseluottamukseni on hyvä, ja se on avainasemassa.”

Marliesin päävalmentaja Sheldon Keefe on tällä kaudella alkanut antaa Kapaselle vastuuta myös alivoimalla.

”En ole pelannut alivoimaa koskaan aiemmin”, Kapanen sanoo.

Keefe kuitenkin näkee Kapasella potentiaalia uudella pelin alueella.

”Uskomme, että hänestä voi tulla todella hyvä jäähyntappaja NHL:ään. Hän sai esimakua siitä Leafsin harjoitusleirillä. He olivat tyytyväisiä häneen, joten me jatkamme toistojen antamista tällä tasolla”, Keefe sanoo.

Kapasen nopeudesta on hyötyä myös alivoimalla, mutta 20-vuotias toisen vuoden AHL-pelaaja ei aio luopua hyökkäämisestä ja vahvuuksistaan.

Hänellä on yksinkertainen suunnitelma, jolla aikoo raivata tiensä Maple Leafsin kokoonpanoon.

”Täytyy jatkaa eteenpäin ja laittaa lamppu palamaan.”