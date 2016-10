Anna-Julia Kontion ratsastusura loppui läpimurron kynnyksellä: ”Eron kohdalla elämä ajoi kilpailu-uran edelle”

Kuka? Anna-Julia Kontio 25-vuotias esteratsastaja Ylöjärveltä. Viime vuosien menestynein suomalaisratsastaja, nousi maailmanlistan sadan parhaan joukkoon tänä vuonna. Tällä hetkellä sijalla 93. Työskenteli lokakuun alkuun ratsuttajana Sveitsissä Thomas Fuchsin myyntitallilla. Parhaat kansainväliset tulokset hevosilla Fardon ja Pasific des Essarts.

Tämän vuoden piti olla Anna-Julia Kontion lopullinen läpimurto. Keväällä hän nousi maailmanlistan sadan parhaan joukkoon. Ensimmäistä kertaa vuosiin suomalaisratsastaja ilmoitti tavoitteekseen maailmancupin finaalipaikan. Käytössä oli kolme GP-tason hevosta ja liuta tulevaisuuden tähtiä. Yhtäkkiä kaikki romahti.

Anna-Julia Kontio syntyi Ylöjärvellä hevosperheen nuorimmaksi tyttäreksi. Vanhemmat Tuula ja Jorma Kontio olivat vasta ostaneet 17 hevosen tallin. Anna-Julian kohdalla mainitaan usein Suomen menestyksekkäin raviohjastajaisä Jorma Kontio. Todellisuudessa vanhemmat erosivat, kun Anna-Julia oli 2-vuotias.

”Olen varmasti perinyt isältäni lahjakkuutta hevosten kanssa, mutta isä ei ole ollut elämässäni läsnä. Tapaamme kerran vuodessa”, Anna-Julia sanoo.

Todellinen syy uraan on äiti. Itsekin esteratsastuksessa kilpaillut Tuula Kontio istutti Anna-Julian yksivuotiaana hevosen selkään. Äiti kuljetti alaikäistä Anna-Juliaa pitkin Pohjoismaita ja Hollantia kilpailureissuilla.

”Äiti on tehnyt urani eteen kaikkensa. Hän on ostanut aina niin hyvän hevosen kuin on ollut varaa.”

Jo alusta alkaen Kontio totutteli siihen, millaista kilparatsastus on, kun ei ole lähtöisin miljoonasuvusta.

”En ole kateellinen rikkaille ratsastajille, sillä tämä on ollut oikea tie minulle. Olen oppinut kouluttamaan hevoseni itse.”

Vuoden 2011 nuorten ratsastajien EM-kilpailuissa Kontio osui verryttelyyn samaan aikaan tummatukkaisen sveitsiläispojan kanssa. He vaihtoivat muutaman sanan. Jotain jäi kytemään, sillä kilpailujen jälkeen viestit alkoivat sinkoilla.

Esteratsastaja Martin Fuchs suostutteli vanhempansa palkkaamaan Anna-Julian perheen myynti- ja valmennustallille Sveitsiin. Vaikka Kontio seurusteli perheen pojan kanssa, tallilla hän oli kuukausipalkkainen työntekijä Thomas -isän alaisuudessa.

Perhe oli hyvin toisenlainen, mihin Kontio oli tottunut. Tyyli oli kova ja työorientoitunut. Tallilla ei turhaan rupateltu.

”Jos Thomas ei sanonut mitään, meni hyvin. Jos meni huonosti, tuli tiukkaa palautetta.”

Samaan aikaan työpaikka opetti, mitä kilpailu kansainvälisellä tasolla vaatii. Kuinka hevoset on ratsastettava, ruokittava ja hoidettava. Ennen kaikkea tallilla oli Fardon. Valkoinen ruuna, joka opetti Kontiolle tämän nykyisen ratsastustyylin ja nosti kansainvälisten luokkien kärkeen.

Ulkoisesti rauhallinen ruuna on temperamenttinen eikä halua apua ratsastajaltaan. Pienikokoisen Kontion piti saada Fardon kuuntelemaan itseään pienimmillä mahdollisilla avuilla. Sen taidon hän pystyi siirtämään myös muiden hevosten ratsastukseen.

Kaiken piti olla hyvin. Fuchs ja Kontio muuttivat keväällä Martinin vanhempien rakennuttamalle uudelle tallille. Kilpailukausi oli Kontion uran paras.

Lokakuussa oli edessä Kontion elämän suurin sokki. Elämä, kilpaura ja hevostilanne romahtivat. Kontio jäi tyhjän päälle. Tilanne tuli yllättäen, joten Kontio ei osannut varautua siihen.

Uran keskeytymisen syyt eivät liittyneet hänen työhönsä. Kontio muutti pikaisesti Suomeen. Kolme viikkoa hän toipui Ylöjärvellä äitinsä luona eikä vastannut viesteihin. Koska kilpahevosten omistajalla oli sopimus Fuchsien tallin kanssa, hevoset jäivät Fuchsien käyttöön.

”Eron kohdalla elämä ajoi kilpailu-uran edelle. En halunnut jäädä taistelemaan, että minulla olisi vielä työsopimusta jäljellä.”

Toipumistauon katkaisi päätös tulla Helsinki International Horse Show’hun valmennettavan Emma Tallbergin tueksi. Kaksikko tutustui ratoihin sulassa sovussa Martin Fuchsin kanssa.

”En halua käyttää energiaani katkeruuteen. Olemme Martinin kanssa puheväleissä, ja hän on luvannut auttaa minua tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan.”

25 vuoden ajan Kontion elämässä ei ole ollut muuta kuin hevosia. Lajin ulkopuolisen on vaikea ymmärtää, miten paljon työtä eläimet vaativat.

”Ne sitovat fyysisesti eivätkä ole mitkään lenkkarit, jotka kulkevat laukussa mukana. En voi lähteä pariksi viikoksi Suomeen ja treenata täällä.”

Tällä hetkellä Kontion elämä on kummallista. Suomessa ei ole kiire eikä aikatauluja. Ei ole hevosia eikä niihin liittyviä rutiineja. On vain päivä kerrallaan.

”En halua pakata tavaroitani ja lähteä vain jollekin tallille. Haluan miettiä rauhassa, mikä uralleni on paras ratkaisu.”

Jos Kontio vastaanottaisi paikan toisen tallin ratsuttajana, työ alkaisi alusta. Vaikka talli olisi täynnä huippuhevosia, nousu niiden kanssa samalle tasolle vaatii aikansa. Siksi hän on vastannut työtarjouksille, ettei ole vielä käytettävissä.

”Paras tilanne olisi, jos saisin kaksi vanhaa kilpahevostani toiselle tallille käyttööni. Niiden kanssa pääsisin kansainvälisiin kilpailuihin ja voisin kouluttaa muita hevosia ohessa.”

Hevosista ja kilparatsastuksesta Kontio ei halua päästää irti.

”Ratsastus on intohimoni, jota en tee rahan takia. Olisi vaikea kuvitella tekevänsä mitään muuta työtä.”

Markus Jokela / HS

Juhani Niiranen / HS