NBA:n kultapojasta konnaksi

Kevin Durant, 28, kantoi vuosia harteillaan pikkukaupungin joukkuetta ja sankarin viittaa. Heinäkuussa kaikki muuttui, kun Durant ilmoitti yllättäen jättävänsä Oklahoma City Thunderin ja siirtyvänsä viime vuosina erinomaisesti menestyneen Golden State Warriorsin riveihin.

Oklahoma Cityn fanit vastasivat polttamalla Durantin pelipaitoja. Myös Reggie Millerin ja Charles Barkleyn kaltaiset NBA-legendat arvostelivat Durantia ja sanoivat hänen jahtaavan ensimmäistä mestaruuttaan hyppäämällä voittavan joukkueen kelkkaan.

Konnan rooli oli Durantille uusi.

Seattle SuperSonics nappasi Kevin Durantin vuoden 2007 varaustilaisuudessa toisella numerolla. Seuraavana vuonna omistajat päättivät siirtää seuran Seattlesta Oklahoma Cityyn.

Durant vaikutti viihtyvän pienessä kaupungissa: hän vakuutteli useaan otteeseen kannattajille uskollisuuttaan ja sanoi haluavansa lopettaa uransa Thunderin paidassa.

Durant oli ykköstähti joukkueessa, jonka menestys näytti pitkään tähtiin kirjoitetulta. Thunder onnistui varaamaan lupaavia pelaajia ja nousi muutamassa vuodessa mestarisuosikiksi. Mutta ikuiseksi suosikiksi Thunder myös jäi.

Durantin paras saavutus Oklahoma Cityssä oli vuonna 2012 Miami Heatille kärsitty finaalitappio. Viime keväänä Thunder hävisi katkerasti konferenssifinaaleissa – kenelles muulle kuin Golden Statelle.

Rikkaat rikastuvat. Golden State Warriors oli viime kaudella historiallisen hyvä koripallojoukkue. Se voitti runkosarjassa 73 ottelusta 82:sta, ja nyt joukkueella on riveissään myös yksi NBA:n historian parhaista korintekijöistä. Durant – laiha, urheilullinen ja taitava 206-senttinen laitahyökkääjä – on voittanut NBA:n korikuninkuuden neljästi. Lisäksi hänet on valittu kertaalleen liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Viime vuosina Warriorsin pelin sielun ovat muodostaneet loistavina heittäjinä tunnetut Stephen Curry ja Klay Thompson sekä NBA:n kenties monipuolisin pelaaja Draymond Green. Joukkueen jatkuvaan pallonliikkeeseen perustuva pelityyli on ilahduttanut ja tuottanut tulosta. Warriors on edennyt finaaleihin kahdella edelliskaudella, ja voitti mestaruuden vuonna 2015.

Warriorsissa pelaa Durantin ratkaisun myötä neljä tähteä, mutta kentällä on ainoastaan yksi pallo. Se tarkoittaa luopumista henkilökohtaisen kunnian tavoittelusta. Se oli myös Durantia Warriorsiin houkutelleen Curryn palopuheen ydin.

”En tarvitse palloa tai yhtä montaa heittoa. Tarvitsen vain toisen mestaruuden”, Curry vakuutteli Rolling Stone -lehden mukaan Durantille tämän pohtiessa tulevaisuuttaan.

Durant selitti päätöstään samaisessa artikkelissa.

”Koko ikäni olen halunnut miellyttää muita. Olen asettanut muut itseni edelle”, Durant sanoi.

Ei enää, hän päätti.

Durantin ratkaisua on verrattu lajin valovoimaisimman tähden Lebron Jamesin vuonna 2010 tekemään päätökseen siirtyä Cleveland Cavaliersista Miami Heatiin.

Myös tuolloin koripalloa seuraavan yleisön reaktio oli raju, ja Jamesin pelipaitoja poltettiin. Pari vuotta ja pari mestaruussormusta katkaisi kuitenkin arvostelulta kovimman kärjen. Aika näyttää, käykö Kevin Durantille samoin.

Tärpit NBA-kauteen

Golden Staten haastajat. Viime vuonna mestaruuden voittanut Cleveland Cavaliers näyttää Golden State Warriorsin ainoalta todelliselta haastajalta. Lebron James palasi Clevelandiin vuonna 2014, ja nosti pohjamudissa kyntäneen seuran saman tien mestaruustaistoon.

Russell Westbrook. Räjähtävän atleettinen ja aina maanisesti yrittävä Westbrook oli Kevin Durantin aisapari Oklahoma City Thunderissa vuosien ajan. Nyt joukkueen menestys lepää yksin Westbrookin harteilla. Westbrook tulee pelaamaan alkavalla kaudella ennennäkemättömällä vimmalla.

Uusi dynastia syntymässä? Minnesota Timberwolvesin tilanne muistuttaa hyvin paljon Oklahoma City Thunderin tilannetta vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Joukkue on täynnä nuoria lupauksia. Onnistuuko Minnesota hyödyntämään nuorten pelaajien valtavan potentiaalin paremmin kuin Thunder aikanaan?

Katso NBA-pelejä Ruutu-palvelussa: Cleveland Cavaliers–New York Knicks (26.10. klo 2.30), Golden State Warriors–San Antonio Spurs (26.10. klo 5.30)