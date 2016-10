Joel Armia hyödynsi Antti Niemen emämunauksen – Patrik Laine syötti viime hetken maalin

Winnipeg Jetsin Joel Armia avasi NHL-kauden maalitilinsä Dallas Starsia vastaan, kun Jets taipui 2–3-tappioon.

Armia sai maalinsa melkoisena lahjana Dallasin suomalaisvahdilta Antti Niemeltä, sillä tämä hukkasi kiekon maalinsa takana, ja karvaamaan luistellut laituri kiepautti kiekon tyhjään verkkoon.

Armia's first of the year! 🚨 pic.twitter.com/rQ21PlwY5j