Aleksi Valavuori: ”Meille ei homoja palkata” – koripalloseura irtisanoutuu johtajansa homofobisista kommenteista

Espoo United irtisanoutuu koripallojoukkueensa general managerina toimivan Aleksi Valavuoren homofobisista kommenteista.

Valavuori kommentoi twitterissä alatyylisesti Lidlin mainoskampanjaa, joka vitsaili seksuaalivähemmistöjen kustannuksella.

”Nyt on taas joku puuterikuorrutettu glitteri-rimppakinttuhintti vetänyt maidot väärään reikään. Enkä tarkoita nenää”, Valavuori kirjoitti.

Nyt on taas joku puuterikuorrutettu glitteri-rimppakinttuhintti vetänyt maidot väärään reikään. Enkä tarkoita nenää. https://t.co/MClVToOllQ — Aleksi Valavuori (@Valavuori) 25. lokakuuta 2016

Valavuori vastasi lisäksi hänelle kysymyksen esittäneelle, että seuraan ei palkata homoja.

Kyllä. Meille ei homoja palkata. https://t.co/uElLBRHmRq — Aleksi Valavuori (@Valavuori) 25. lokakuuta 2016

Espoo Unitedin toimitusjohtajan Olli Aro kertoo jutelleensa Valavuoren kanssa pyrkimyksenä selvittää ajatuksia kirjoitusten takana.

”Enhän voi olla Aleksin puolesta ylpeä tässä asiassa”, Aro sanoo HS:lle.

”Aleksin tarkoitus on ollut jotain ihan muuta, kun miten on luettu. Tarkoitus oli nostaa mainoksen aihe esiin ironian kautta, mikä on epäonnistunut pahasti.”

”On pakko muistaa, ettei tämä edusta Unitedin kantaa. Kyseessä on Aleksin epäonnistunutta ironiaa.”

Aro ei halua arvioida Valavuoren kommentien seuralle aiheuttamaa imagohaittaa, vaan muistuttaa kyseessä olevan isompi asia.

”Puhutaan tosi vakavasta asiasta, meidän arvomaailman asiasta. On päivänselvää, ettemme voi yhtiönä näin toimia.”

Aron allekirjoittamassa tiedotteessa seura irtisanoutuu Valavuoren kommenteista.

”Espoo United pyrkii olemaan kaikille avoin yhteisö, joka edistää tasa-arvoa kaikin tavoin. United EI syrji ketään esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.”

”Yksityishenkilön kommentit sosiaalisessa mediassa eivät edusta Espoo Unitedin, sen kasvattajaseurojen, sidosryhmien tai sponsorien arvomaailmaa millään tavalla.”

Tiedotteessa vakuutetaan, että kaikkien eri vähemmistöjen edustajat ovat tervetulleita Espoo Unitedin yhteisöön pelaajana, työntekijänä tai fanina.

”United palkkaa jatkuvasti uusia työntekijöitä yhteisöönsä. Työhakemukset voi laittaa osoitteeseen toimisto@espoounited, ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä.”