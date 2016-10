Robert Helenius kohtaa Argentiinan ykkösen: ”Tulee antamaan ottelussa jonkinlaisen vastuksen”

Nyrkkeilijä Robert Helenius ottelee seuraavan ottelunsa Hartwall-areenalla 17. joulukuuta.

Samaan kehään nousee Argentiinan Gonzalo Omar Basilen, joka on otellut uransa aikana 79 ottelua ja voittanut niistä 68. Otteluista viimeiset viisi ovat päättyneet Basilen voittoon.

“El Patón” Basile on Argentiinan korkeimmalle listattu raskaansarjalainen. Hän on arvostetun Boxrecin listalla sijalla 84, kun Helenius on saman listan 37:s.

”Tottakai hän on hyvä, onhan hän Argentiinan paras. Hän ei kuitenkaan ole minulle kaikkein kovin vastustaja, vaikka hän toki tuleekin antamaan ottelussa jonkinlaisen vastuksen”, Helenius toteaa tiedotteessa.

Hartwall-areenan kehässä nähdään myös Niklas Räsänen ottelussa, jossa hän puolustaa ylemmän keskisarjan Euroopan mestaruutta.