Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo MM-arvontojen jälkeen: ”Taas on hieno mahdollisuus tehdä historiaa”

Arpaonni oli kelvollinen Suomen miesten lentopallomaajoukkueelle, kun MM-karsintalohkot selvisivät keskiviikkona. Suomi pelaa samassa lohkossa Tšekin, Espanjan, Ruotsin, Kyproksen ja Pohjois-Irlannin kanssa.

Voittaja selviytyy toukokuun lopussa Tšekissä pelattavista karsinnoista vuoden 2018 MM-lopputurnaukseen, ja lohkokakkonen pääsee vielä jatkokarsintoihin.

Maajoukkueen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo otti arvontatuloksen tyynen rauhallisesti.

”En ole ikinä uhrannut ajatuksia pohtimalla, ketkä tulevat vastaan. Päivittäinen tekeminen ja huolellinen valmistautuminen ovat tärkeintä, mutta totta kai jokainen ymmärtää, että meillä on taas mahdollisuudet mennä jatkoon”, sanoi Sammelvuo puhelimitse Helsingin Sanomille Kemerovosta.

Sammelvuo painaa nyt pitkää päivää Venäjän pääsarjassa pelaavan seurajoukkueensa kanssa, mutta maajoukkueen asiat kulkevat koko ajan mukana.

”Tulossa on mahtava kesä, ja taas on hieno mahdollisuus tehdä historiaa ja isoja juttuja”, totesi Sammelvuo.

Sammelvuon komennossa Suomi selviytyi Popradin MM-karsinnoista Puolassa pelattuun lopputurnaukseen 2014 ja sijoittui silloin komeasti yhdeksänneksi.

Tulevat MM-karsintansa Suomi pelaa Tšekissä 23.–28. toukokuuta. Ensi vuoteen sopii myös EM-turnaus Puolassa. Suomi on mukana jo kuudennen kerran peräkkäin Euroopan parhaiden mittelössä Puolassa syksyllä.

Suomi pelaa MM-karsintojen F-lohkossa ja on lohkon maista korkeimmalla Euroopan rankingissa. Suomen ranking on tuoreimmalla listalla yhdeksäs. Tšekki on sijalla 13, Espanja 19. sijalla ja Ruotsi 27. sijalla. Kyproksen listasijoitus on 32:s ja Pohjois-Irlannin 42:s.

Hiljattain pelatuista EM-karsinnoista lohkon joukkueista lopputurnaukseen selvisivät Suomen lisäksi Tšekki ja jatkokarsintojen kautta Espanja.

Euroopan miesten MM-karsintalohkot:

A: Ranska (isäntä), Saksa, Turkki, Ukraina, Azerbaidjan, Islanti.

B: Hollanti (isäntä), Slovakia, Kreikka, Itävalta, Luxemburg, Moldova.

C: Slovenia (isäntä), Belgia, Portugali, Latvia, Israel, Georgia.

D: Viro (isäntä), Venäjä, Montenegro, Romania, Unkari, Kosovo.

E: Kroatia (isäntä), Serbia, Valko-Venäjä, Tanska, Sveitsi, Norja.

F: Tshekki (isäntä), Suomi, Espanja, Ruotsi, Kypros, Pohjois-Irlanti.

MM-lopputurnaus pelataan 10.-30.9.2018 Italiassa ja Bulgariassa.

Varmoja turnausmaita ovat jo miehissä isäntämaiden lisäksi hallitseva maailmanmestari Puola, sekä Etelä-Amerikan mestari Brasilia.