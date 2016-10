Kipurajoille kyytiä – Joonas Mäkipellon tavoitteena on murskata leuanvedon maailmanennätys: ”Nyt ei voi munata”

Fakta Joonas Mäkipelto 28-vuotias salolainen palomies. Pituus 169 senttiä, paino 73,5 kiloa. Leuanvetoon sopivat lyhyet raajat ja kevyhkö mutta vahva vartalo. Entinen SM-tason hiihtäjä nuorten sarjoissa. Yrittää tehdä perjantaina vastaotteella leuanvedon uuden maailmanennätyksen, 3 750 leukaa 12 tunnissa. Teki helmikuussa vastaotteella 24 tunnin maailmanennätyksen, 5 050 leukaa. Teki heinäkuussa myös epävirallisen maailmanennätyksen tunnin leuanvedossa vastaotteella: 1 010 leukaa. Varaa ME-yritykseensä urheilugeelejä, juotavaa, suklaata, banaania, suolakurkkua ja proteiinipatukkaa. ”Otan sitä, mikä maistuu.”

Espoo

Palomies Joonas Mäkipelto tunnustaa olevansa peloissaan. Hän on viemässä kehonsa jälleen kipurajoille ja niiden yli pitkään kestävässä raa’assa kestävyyssuorituksessa.

Mäkipellon tavoitteena on murskata vastaotteella 12 tunnin leuanvedon maailmanennätys. Vanha ennätys on 3 750 vetoa, ja se on brittiläisen Stephen Hylandin nimissä.

Mäkipeltoa ei pelota se, että hän tuntee kämmenissään ja mahdollisesti myös olkapäässään suorituksen aikana pistävää kipua. Helmikuussa Mäkipellon vetäessä 24 tunnin maailmanennätystä (5 050) hänen olkapäänsä oli hajalla ensimmäisten tuhannen leuan jälkeen.

Kivun sijasta Mäkipeltoa pelottaa epäonnistuminen.

”Tapahtuma on kasvanut isommaksi kuin viime keväänä Lempäälän Ideaparkissa. Samalla kasvaa se, ettei voi munata. Onnistumisen pakko iskee kahta kauheammin. On mennyt niin paljon aikaa, rahaa [lähemmäs 20 000 euroa] ja vaivaa, että olisi syytä onnistua”, Mäkipelto sanoo ja kiittelee managerinsa Jari Saarion tekemää kolmen kuukauden työtä, jolla tapahtumalle on kerätty sponsoreitakin.

Tapahtuma järjestetään perjantaina näyttävissä puitteissa Kampin kauppakeskuksen ala-aulassa Helsingin keskustassa.

”En ole kuin kaksi tai kolme kertaa elämässäni kävellyt Kampin ohi. On mielenkiintoista nähdä, onko ohikulkuliikenne siellä oikeasti niin massiivista kuin puhutaan, että siellä kävelisi perjantaina toistasataa tuhatta ihmistä. Normaalina perjantaina on 120 000 kulkijaa. On se aika hurja määrä”, Mäkipelto kertoo.

”Jos jokainen ohikulkija pysähtyy minuutiksi katsomaan [ennätysyritystä], se tarkoittaa sitä, että paikka on koko ajan täynnä. Naamat vain vaihtuvat minuutin välein. Toivottavasti jokainen ohikulkija jaksaa edes 20 sekuntia katsoa, se olisi siltikin koko ajan täynnä.”

Mäkipellolla on katsojilleen todennäköisesti jälleen ME-muotoista tarjottavaa, sillä hän sanoo olevansa peloistaan huolimatta ennätysyritykseensä valmiina ja täydessä iskussa.

Niin hurjalta kuin se kuulostaakin, sitkeänä työmiehenä tunnettu Mäkipelto olisi tyytyväinen vain 24 tunnin maailmanennätyksen lukemiin, 5 050 leukaan, vaikka aikaa on käytössä nyt vain puolet.

”Keväällä jäi niin paljon hampaankoloon, kun olkapää antoi periksi. Nyt yritetään vetää loppuun asti, ettei jäisi hampaankoloon mitään. Sitten olen tyytyväinen. Se tarkoittaa, että pitää olla yli 5 000 taulussa.”

Leuat Mäkipelto sanoo vetävänsä lihasmuistista sen kummemmin miettimättä.

Mäkipelto on harjoitellut uuteenkin maailmanennätysyritykseensä normaalilla tavallaan: leuanvetotreenejä yksi viikkoon, ja lisäksi muita harjoituksia punttitreeneistä juoksemiseen ja pyöräilemiseen. Treenejä kertyy viikossa 7–14 tuntia.

”Mitä normaalimpana pystyy pitämään treenit, sen vähemmän tarvitsee miettiä tulevaa tapahtumaa. En ole yhtään koventanut enkä juurikaan höllännyt tahtia. Vasta tämä viikko on menty vähän maltillisemmin, mutta mahdollisimman normaalina.”

Mäkipelto on pyrkinyt pitämään arkensa muutenkin mahdollisimman normaalina ja tehnyt palomiehen töitä.

”Täällä ei tarvitse miettiä tapahtumaa ollenkaan. Kotona kun on yksin, miettii, mitä tekisi, ja voiko tehdä näin, kun veto on jo perjantaina. Kun ei ole ketään, kenen kanssa heittää läppää, päivät ovat päiviä odotella. On parasta rentouttamista ja henkistä valmistautumista, kun on töissä ja miettii mahdollisimman vähän”, Mäkipelto kertoo Niittykummun paloasemalla.

Mutta miten suoritus eroaa, kun vedettävänä on 12 tuntia helmikuun 24 tunnin sijaan?

”Ei oikeastaan mitenkään. Pitää uskaltaa lähteä reippaasti liikkeelle ja luottaa siihen, että jaksaa loppuun asti. Ehkä aavistuksen rohkeammin lähdetään vetämään. Olen treeneissä oppinut, että se tuntuu ihan yhtä pahalta aloittaa rauhassa. Jos vedän kolme tuntia rauhassa, minulla on yhtä tuskallinen olo kuin vetäessäni kolme tuntia kovempaa.”

Mäkipelto aikoo vetää noin 500 leukaa tunnissa. Hän kertoo tuntevansa oikean tahdin tunnustelemalla käsiään – kelloon ei tarvitse katsoa.

”500 leuan tuntisuunnitelmasta pidetään kiinni niin kauan kuin jaksetaan. Mutta jos kroppa sanoo kahden tunnin kohdalla, että tämä on liian kova vauhti, minun on osattava pelata ja otettava 50 leukaa pois. Fiiliksen mukaan.”

Lähtökohdat ovat nyt sikäli helmikuuta paremmat, että tuolloin reistaillut olkapää on nyt kunnossa.

”En usko, että kämmenetkään rajoittavat hirveästi. Jossain vaiheessa on toki ärsyttävää tarttua tankoon kiinni. Tekee kipeää ja kirvelee. Sitten siihen turtuu, ja se alkaakin jossain vaiheessa tuntua ehkä hyvältä.”

Joonas Mäkipellon leuanvedon 12 tunnin ennätysyritys käynnistyy Kampin kauppakeskuksen ala-aulassa kello 6 perjantaiaamuna.

Jonna Yletyinen / HS

Jonna Yletyinen / HS