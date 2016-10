Jesse Puljujärvi kirjasi NHL-uransa ensimmäisen syöttöpisteen ja pelasi vahvan pelin

Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi, 18, sai NHL-uransa ensimmäisen syöttöpisteen, kun Edmonton Oilers voitti kotonaan Washington Capitalsin maalein 4–1.

Capitals-ottelu oli Puljujärvelle hänen uransa viides NHL-ottelu, ja hänellä on nyt tilillään maali ja syöttöpiste.

Puljujärven syöttöpiste tuli päätöserän alussa Pat Maroonin 3–1-maaliin. Hyökkäyksen käynnisti Edmontonin kapteeni Connor MacDavid vasemmalta laidalta. McDavid syötti kiekon keskelle Puljujärvelle, joka laukoi tolppaan. Kiekko kimposi toiselle puolelle Maroonille, jolla oli helpohko työ viimeistellä tyhjään maaliin.

Puljujärvi pelasi 12.13 minuuttia Capitalsia vastaan ja jäi plus-miinus-tilastoissa plussan puolelle maalin verran.

McDavid ja Ryan Nugent-Hopkins keräsivät molemmat kaksi syöttöpistettä mieheen, kun Oilers venytti perättäisten voittojen sarjansa neljään otteluun. Oilersin Benoit Pouliot teki kaksi maalia ja Cam Talbot torjui 34 kertaa voitto-ottelussa.

Washington Capitalsin hyökkääjä Alexander Ovetškin teki neljännen maalinsa neljässä pelissä.

Muissa otteluissa Montreal Canadiens voitti New York Islandersin vieraana maalein 3–2 ja New York Rangers voitti kotonaan Boston Bruinsin maalein 5–2. Anaheim Ducksin kotiottelu Nashville Predatorsia vastaan on vielä kesken Ducksin johtaessa ottelua.