Dopingkäry on ottanut koville – itkuinen Johaug vakuutti puhuneensa totta

Anabolisesta steroidista kiinni jäänyt Norjan hiihtokuningatar Therese Johaug kommentoi käryään tänään Norjan TV2:n lähetyksessä.

Itkuinen Johaug vakuutti, että on puhunut totta koko ajan.

”Tämä on ollut todella raskasta. Tämä tarina on niin totta kuin se voi olla. On ihmeellistä, että ihmiset eivät usko sitä, mitä sanon. Olen ollut hyvin avoin ja rehellinen”, Johaug sanoi.

”Ihmiset saavat uskoa, mitä haluavat. Minun versioni on totta. Tulen kuitenkin hyvin surulliseksi, kun ihmiset eivät usko kertomaani.”

Johaug kertasi tarinansa, että maajoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen antoi hänelle Trofodermin-rasvan, joka aiheutti dopingkäryn.

”Hän osti rasvan, ja hän sanoi, että sen käyttö on ok. Hän on maajoukkueen ja minun lääkärini. Minulla ei ole pätevyyttä kyseenalaistaa hänen päätöstään”, Johaug.

Johaug on asetettu kahden kuukauden väliaikaiseen kilpailukieltoon, ja hänelle on ennakoitu 1–4 vuoden kilpailukieltoa.

”Minä en päätä kilpailukiellosta, mutta kaikki kertomani on totta.”

Johaugilta kysyttiin mielipidettä tutkimukseen, jonka mukaan 40 prosenttia ruotsalaisista katsoo hänen käyttäneen dopingia tarkoituksellisesti.

Hän siirtyi kuitenkin kertomaan kotimaassa saamastaan tuesta.

”Olen saanut todella paljon tukea ja rakkautta norjalaisilta ja koko perheeltäni”, Johaug niiskutti.

Johaug ei osannut sanoa, milloin hänet nähdään taas kilpaladulla.

”Aika näyttää.”

Kyseessä oli ensimmäinen julkinen esiintyminen sitten 13. lokakuuta pidetyn lehdistötilaisuuden, jossa Johaug kertoi antaneensa positiivisen dopingnäytteen.

Maastohiihdon viime vuoden maailmancupin voittaja on asetettu kahden kuukauden väliaikaiseen kilpailukieltoon.

Hän kertoi käyttäneensä Italian leirillä Trofodermin-huulirasvaa, joka sisältää anabolista steroidia klostebolia.

Suomen johtaviin urheiluoikeuden asiantuntijoihin kuuluvan Olli Rausteen mielestä väliaikaisen kilpailukiellon perustelu sisältää sen, että syyttäjä tulee vaatimaan Johaugille aikanaan vähintään vuoden mittaista varsinaista kilpailukieltoa.

”Syyttäjän mielestä nollarangaistus on pois suljettu”, Rauste sanoi HS:lle tutustuttuaan huolellisesti syyttäjäneuvoston tiedotteeseen 19. lokakuuta.

Vähintään vuoden rangaistus tulee Rausteen mukaan suoraan Maailman antidopingtoimiston Wadan sääntö- ja rangaistusasteikosta.

Tahallinen teko tuo neljä vuotta kilpailukieltoa, tuottamuksellinen kaksi vuotta. Teko, jossa ei ole ole todettu merkittävää virhettä tai laiminlyöntiä, tuo 1–2 vuotta. Ilman rangaistusta selviää, jos ei ole todettu lainkaan virhettä tai laiminlyöntiä. Tällöin kyse voisi olla esimerkiksi sabotaasista.

Kun syyttäjäneuvosto oli sitä mieltä, ettei Johaugin voida katsoa toimineen virheettömästi, nollarangaistus ei ole tässä tapauksessa vaihtoehto.