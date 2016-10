Mercedeksen voittajapäällikkö ”Toto” Wolff yrittää tasapainoilla kovissa paineissa – ”tällä tavalla tämä porukka työskentelee”

Nico Rosbergiä stressaa häämöttävä ensimmäinen maailmanmestaruus. Lewis Hamiltonia hermostuttaa koko ajan kasvava pelko titteliketjun katkeamisesta. Ja tallia johtavaa Christian ’’Toto’’ Wolffia paineistaa identtisen luotettavuuden takaaminen kummallekin kuljettajalleen kauden kolmeen viimeiseen osakilpailuun.

Mercedes nappasi vasta syksyn toisen kaksoisvoittonsa viime sunnuntaina Austinissa.

Hamilton palasi voittokantaan ensi kertaa sitten heinäkuun, ja näin Rosbergin johto ennen kolmea finaalikisaa on 26 pistettä.

44-vuotias Wolff peri Norbert Haugin vakanssin Mercedeksen kilpapäällikkönä 2013. Hän onkin saanut johtaa nykypäivän ylivoimaisinta F1-miehistöä voitosta voittoon.

Wolffin kuskikaksikkona koko ajan toimineet Hamilton ja Rosberg ovat ajaneet tallikavereina 75 kisaa ja voittaneet niistä 51. Kaksoisvoittoja on tullut 28. Hamilton on voitoissa 29–22 edellä.

Itävaltalaispomo pääsi Austinissa pitkästä aikaa huokaisemaan helpotuksesta, kun kummankin kuljettajan kisa sujui ilman sen suurempia murheita.

Kuinka rankat paineet Wolff kokee siitä, että mestaruus ratkeaa radalla eikä toisen kuljettajan mekaanisten pulmien vuoksi?

”Rehellisesti sanottuna se on hyvin stressaavaa autotallin miehistöille, kun vastuu painaa ja paine vain kasvaa. Kaikki tietoisesti tai alitajuisesti ilmaistu on omiaan vain lisäämään tätä painetta. Näin ei saisi olla. Siksi meidän tehtävämme on yrittää poistaa sitä stressiä mahdollisuuksiemme mukaan, koska vastuu ja laskelmallisuus pysyvät väistämättä tiimissä. Tällä tavalla tämä porukka joka tapauksessa työskentelee”, Wolff sanoi.

Miten suureksi Wolff arvioi Rosbergin mestaruusmahdollisuudet?

”Se tuntuu vaihtelevan. Singaporen viikonloppuna Nico oli äärimmäisen vahva. Sitten Lewis oli vuorostaan vahvimmillaan Malesiassa. Nico oli taas parhaimmillaan Japanissa. Nyt Austinissa oli Lewis taas sitten erittäin kova. Nämä kaksi tuntuvat iskevän aina toisiaan takaisin. Onkin todella kiehtovaa nähdä, kuinka tämä MM-taisto kehittyy tästä eteenpäin.”

Japanin jälkeen Rosberg johti jo ratkaisevalta tuntuneella 33 pisteen erolla. Miten hän kokosi itsensä uuteen vastaiskuun?

”En tiedä, mutta onhan Austin jo historiallisesti ollut rata, missä hän suoriutuu todella hyvin. Se näkyi kyllä viikonloppuna heti alusta asti. Lewis oli äärimmäisen omistautunut hoitamaan hommat voittoisasti”, Wolff puntaroi.

Kummalla sitten on vaikeampi sarka kynnettävänä kolmessa viimeisessä kisassa – Rosbergillä vai Hamiltonilla?

”Mielestäni molemmilla on yhtä rankka tehtävä. Nicolla ei ole varaa keskeytyksiin, ja Lewisin on voitettava kisat. Jos pitäisi valita helpompi tie, olisin Nicon kannalla, mutta se perustuu vain silkkaan todennäköisyyslaskentaan.”