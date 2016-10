Henrik Dettmann sai potkut Strasbourgista vain muutaman ottelun jälkeen

Suomen koripallomaajoukkueen valmentaja Henrik Dettmann, 58, sai potkut ranskalaisjoukkue SIG Strasbourgin päävalmentajan tehtävästä. Potkujen syynä on joukkueen yskähdellen alkanut syyskausi. Dettmann siirtyi ranskalaisjoukkueen valmentajaksi viime kesänä.

Dettmannin korvaa Vincent Collet, joka palkittiin viime keväänä Ranskan liigan vuoden valmentajana.

”Kansainvälisessä huippu-urheiluvalmentamisessa noudatetaan bisneslogiikkaa. Fakta on, että pelejä pitää voittaa. Samoin fakta on, että jos voittoja ei tule, on katsottava peiliin”, Dettmann kertoo Suomen koripalloliiton tiedotteessa.

Strasbourg on tällä hetkellä Ranskan Pro A:n viimeisellä sijalla. Joukkue on pelannut viisi ottelua ja hävinnyt niistä neljä. Joukkue on myös hävinnyt kaksi ensimmäistä peliään FIBA:n Mestarien Liigassa.

Dettmann toteaa tiedotteessa, että joukkueessa on ollut paljon loukkaantumisia. Lisäksi hänen mukaansa muutoksien aikaansaamiseen ei muutama viikko riitä.