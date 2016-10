Väkivallan paluu varjostaa Englannin jalkapalloa – yhtenä ongelmana pidetään West Hamin uutta kotistadionia

Räyhäävät jalkapallokannattajat heittivät keskiviikkona toistensa päälle katsomosta revittyjä istuimia ja kolikoita Englannin liigacupin ottelussa West Ham–Chelsea. Tähän mennessä seitsemän rähinöitsijää on pidätetty. Tämä tapahtui stadionilla, jossa neljä vuotta sitten rauhalliset yleisurheilukannattajat hurrasivat Britannian olympiasankareille.

Nyt Lontoon olympiastadion on West Hamin valioliigajoukkueen kotistadion.

Huliganismin luultiin olevan historiaa Englannin jalkapallossa, mutta nyt se näyttää tehneen paluun. Vielä tapahtumat eivät ole mittasuhteiltaan samaa luokka kuin esimerkiksi 1980-luvun huliganismi, mutta Englannin jalkapalloliitto FA on huolestunut tilanteesta ja aloittaa tutkimukset: liittyvätkö ongelmat erityisesti olympiastadioniin vai onko kyse laajemmasta pahoinvoinnin purkauksesta.

West Ham muutti olympiastadionille viime kesänä pitkään kestäneiden neuvottelujen jälkeen ja luopui perinteisestä kotikentästään Boylen Groundista, jolla seura oli pelannut kotiottelunsa 112 vuoden ajan.

Jo jäähyväisottelu viime toukokuussa antoi viitteitä siitä, että kaikki kannattajat eivät olleet hyväksyneet muuttoa. Vierasjoukkueen (Manchester United) bussin saapuessa stadionille sitä kohti heitettiin pulloja, tölkkejä ja savupommeja.

Suurin osa kannattajista kylläkin ilahtui muutosta nykyaikaiselle, 60 000-paikkaiselle stadionille, mutta pieni vähemmistö oli sitä vastaan. He näkivät uuden kotistadionin ”steriilinä” paikkana verrattuna perinteiseen kotistadioniinsa, joka sijaitsee noin neljän kilometrin päässä.

Ennen Chelsea-ottelua väkivaltaisuuksia oli jo West Hamin valioliigaotteluissa tällä kaudella.

Entisen West Hamin pelaajan Tony Galen mielestä alunperin yleisurheilua varten rakennettu stadion ei sovellu jalkapallokatsomoksi. Joukkueiden kannattajia ei pystytä erottamaan toisistaan samalla lailla kuin jalkapallostadioneilla.

”Kannattajat ovat erittäin lähellä toisiaan. Katsomo tekee ongelmien aiheuttamisen helpoksi niille, jotka haluavat ongelmia”, Gale totesi Sky Sportsille.

Ongelmien ratkaiseminen on hankalaa kahdestakin syystä. West Ham ei omista stadionia eli muutosten tekeminen ei ole helppoa. Lisäksi kentän turvallisuudesta ei vastaa West Ham vaan London Stadium 185 -niminen yhtiö. West Hamin mukaan yhtiöllä on ollut liian vähän järjestyshenkilökuntaa otteluissa. Yhtiö oli kuitenkin keskiviikkona palkannut noin 1 000 järjestyksenvalvojaa eli tuplasti enemmän kuin Valioliigan otteluissa on suosituksena.

Mikäli ongelmat jatkuvat, West Hamia voi uhata otteluiden pelaaminen suljettujen ovien takana. Tätä keinoa väläytti lontoolainen parlamentin jäsen Mark Field.

West Hamin seuraava kotiottelu pelataan 5. marraskuuta. Silloin The Hammers (West Hamin lempinimi) kohtaa The Pottersin eli Stoke Cityn.

Lähde: Reuters