Ilman vanhempiensa tukea pyöräilijä Lotta Lepistöllä ei olisi kahta MM-mitalia –”isä vei metsään pitkälle lenkille ja soitin äitiä hakemaan minut pois”

Kuka? Lotta Lepistö Syntynyt 28.6.1989 164 cm, 58 kg Kotipaikka Porin Noormarkku, asuu suurimman osan vuodesta Espanjan Gironassa. Ajaa sveitsiläisessä Cervélo-Bigla-tallissa Valmentaja: Tommi Martikainen MM-pronssia maantieajossa ja tallien joukkueaika-ajossa 2016, useita Suomen mestaruuksia, maailmancupin osakilpailuissa kolmas (2014) ja neljäs (2015), etappivoitto Saksassa ajetussa Thuringenin ympäriajossa 2015.

Tietty itsepäisyys ja itsevarmuus ovat nostaneet Lotta Lepistön maailman parhaiden maantiepyöräilijöiden joukkoon.

Lepistö oli vasta seitsemäntoistavuotias, kun hän melkein karkasi vanhempiensa kotoa Porista Brysseliin ottoperheeseen.

”Ei olisi päästetty, mutta Lotta vaan lähti”, isä Jouko Lepistö sanoo.

Ensipolkaisut ammattilaisuralla eivät olleet lupaavia. Äiti Tuula Lepistö kertoo, että Lotta törmäsi ensimmäisessä kilpailussa betoniporsaaseen ja häneltä katkesi solisluu.

”Silloin vähän jännitti, miten käy. Luulimme, että Lotta tulee kotiin hoidattamaan kättään, mutta kaikkea muuta. Kolmen viikon päästä hän oli taas kilpailussa. Niin kova tahto hänellä oli”, Tuula Lepistö sanoo.

Kova tahto palkittiin kymmenen vuotta myöhemmin, kun Lepistö voitti kaksi pronssia MM-kilpailuissa Qatarissa. Ensimmäinen mitali tuli ammattilaistallien joukkueaika-ajossa sveitsiläisen Cervélo-Bigla-tallin kanssa.

Toisen pronssinsa ja sen tärkeimmän hän polki kaksi viikkoa sitten maantiepyöräilyssä. Mitali oli Suomelle ensimmäinen henkilökohtaisilla matkoilla.

”Olimme ihan sikaylpeitä Lotasta”, Jouko Lepistö sanoi mitalikahvitilaisuudessa alkuviikosta Helsingissä.

Juhlapaikkana oli keskustan loistohotelli Kämp, joten kerrankin arvokisojen mitalistia ei juhlittu Pasilassa Valo-talossa, urheiluliittojen keskuspaikassa.

Päivän itseoiketettu tähti oli pukeutunut mustaan juhlamekkoon, johon oli tullut kiireessä pieni repeämäkin. ”Ei sitä kukaan huomaa”, äiti opasti. Eikä huomannutkaan.

MM-kisojen ja mitalijuhlan välissä Lepistö polki vielä kauden päätöskisassa Ranskassa kolmanneksi 20,87 kilometrin aika-ajossa.

Päätökisa oli värikäs. Lepistön tallikaveri Ashleigh Moolman-Pasio kaatui ja joutui sairaalaan. Lepistö itse käväisi pikaisesti ojassa, mutta selvisi nopeasti tielle.

Lepistölle koko tämä viikko on yhtä juhlaa. Vanhempansa hän näki ensi kertaa sitten MM-kisojen jälkeen Helsingissä.

Muutenkin välimatka vanhempiin on ollut pitkä, kun Lepistö harjoittelee ja asuu yhdessä poikaystävänsä Joonas Henttalan kanssa Gironassa, pohjoisessa Kataloniassa.

Vanhemmat olivat tulleet Porista Helsinkiin junalla, mutta paluu tehtiin yhteisellä autokyydillä. ”Nyt on tarkoitus viettää vähän lomaa ja ehkä juhliakin”, Lepistö sanoi.

Omia juhlia perhe viettää lauantaina. Päivällä ohjelmassa on ystävien kanssa pitkä pyörälenkki ja illalla kilistellään hyvän ruuan parissa vanhempien mökillä. ”Siellä on paljon lääniä”, Jouko Lepistö sanoo.

Yksi juhlalenkille polkijoista on porilainen uimari Matti Mattsson, joka on Lepistön lapsuuden tuttu. Lepistöllä on uintitaustaa. Hän kilpaili samaan aikaan Mattssonin siskon kanssa.

”Viitenä päivänä viikossa veimme Lotan uintitreeneihin”, Tuula Lepistö muistaa.

Lepistö lopetti kilpauinnin kuusitoistavuotiaana voitettuaan ikäkausimestaruuden. Pyöräily otti voiton uinnista ja triathlonista, jossa Lepistö voitti seitsemäntoistavuotiaana Pohjoismaiden mestaruuden.

Triathlon puolestaan oli tullut lajivalikoimaan isän kautta. Jouko Lepistö selvitti Havaijin legendaarisen Iron man -kisan vuonna 1995. Aikaa kului yhdeksän tuntia ja 40 minuuttia.

”Pidän sitä kovana suorituksena. Sen jälkeen on tullut kolmisenkymmentä mitalia koukkupolvien triathlonkisoissa”, nauraa Jouko Lepistö, joka toimii naisten pyöräilymaajoukkueen vetäjänä.

Oma työ fysioterapeuttina ei kuitenkaan mahdollista jatkuvaa läsnäoloa kilpailuissa. Lepistöllä on sentään vuodessa noin 60 matkapäivää.

Lepistö kiittää vuolaasti vanhempiaan, että hän on päässyt lajissaan huipulle. Ensimmäisen polkupyöränsä hän sai kahdeksanvuotiaana, Crescentin. Isä maalasi sen siniseksi ja kylkeen kirjailtiin teksti Lotta-pyörä.

”Tie on ollut kivinen. Onneksi en antanut periksi. Taisi olla isän päätös, että alan kilpapyöräilijäksi. Isä vei pitkille lenkille metsään ja soitin äitiä hakemaan minut pois”, Lepistö muistaa hyväntahtoisesti.

”Belgiassa sitten jotain naksahti ja aloin harjoitella enemmän.”’

Kahdella MM-mitalillaan Lepistö on vahva ehdokas kärkisijoilla Vuoden urheilija -äänestyksessä. Hän loppukirinsä MM-kisoissa nousee ehdolle vuoden sykähdyttävämmäksi hetkeksi.

”Vitsi, onpas siistiä”, sanoo Lepistö, jonka oma ehdokas Vuoden urheilijaksi on ratakelauksen paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähti.

”Hän on menestynyt vuosia ja on ollut yksi esikuvistani. Lisäksi hän on seurakaverini [Porvoon Tarmo].”

Rio Gandara / HS

Khaled Desouki