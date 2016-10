Turun Interin perustaja Stefan Håkans sai Captain´s Ball -palkinnon

Suomen palloliiton ja Veikkausliigan tunnustuspalkinnon, Captain´s Ballin, sai tänä vuonna Turun Interin perustaja Stefan Håkans. Captain´s Ball -palkinto jaettiin nyt 15. kerran.

Vuoden naispelaajaksi valittiin Tinja-Riikka Korpela, joka pelaa tällä hetkellä Bayern Münchenissä.

Vuoden miespelaaja -palkintoa ei enää jaeta Captain´s Ballin yhteydessä, sillä vuoden pelaaja palkittiin jo kesäkuussa ensimmäistä kertaa järjestetyssä Respect Ballissa. Vuoden miespelaajaksi valittiin kesällä Lukas Hradecky.

Suomen jalkapallon Fall of Fameen kutsuttiin Martti Kuusela. Hän on Hall of Famen 44. jäsen.

Muita palkittuja:

Vuoden pelaajat, Naisten Liiga ja Veikkausliiga (JPY): Sanni Franssi, PK-35 Vantaa ja Emile Paul Tendeng, Ilves

Vuoden U21-pelaaja: Simon Skrabb

Vuoden poikapelaaja: Jaakko Oksanen, HJK

Veikkausliigan parhaat pelaajat pelipaikkakohtaisesti:

Maalivahti: Walter Viitala, IFK Mariehamn

Puolustaja: Jani Lyyski, IFK Mariehamn

Keskikenttä: Emile Paul Tendeng, Ilves

Hyökkääjä: Alfredo Morelos, HJK

Valmentaja: Peter Lundberg ja Kari Virtanen, IFK Mariehamn

Vuoden syöttäjä: Emile Paul Tendeng, Ilves

IS Tähtipelaaja: Billy Ions, SJK

Hanna-Mari Sarlin -palkinto (Naisten Liigan maalikuningatar) ja Heikki Suhonen -palkinto (Veikkausliigan maalikuningas): Sanni Franssi, PK-35 Vantaa ja Roope Riski, SJK

Mestarijoukkueen valmentajat: Jari Väisänen, PK-35 Vantaa sekä Peter Lundberg ja Kari Virtanen, IFK Mariehamn

Vuoden Veikkausliigatulokas (JPY): Mikael Soisalo, Ilves

Veikkausliigan Legenda: Mathias Lindström

Vuoden jalkapallotoimittaja: Hannu-Pekka Hänninen (Yle)

Vuoden Grassroots -seura: Jyväskylän kortteliliiga

Georg Krutelew -palkinto eli vuoden erotuomarit: Lina Lehtovaara ja Antti Munukka

Kaijan Kannu: Veijo Puranen

Maalimalja: Seinäjoen Jalkapallokerho

Vuoden Kakkosen pelaajat: Aleksander Akbar, KäPa: Jean da Silva, FC Honka; Alberto Ramirez Torres, AC Kajaani

Vuoden Ykkösen pelaajat: Ossorio Rosa Maria Herreros, GBK ja Aristote Mboma, AC Oulu

Vuoden Veikkausliigatuomari: Dennis Antamo

Vuoden grassroots-toimija: Risto Valkeala, Ilves

Kaikki Pelaa-valmentaja: Abdi Mohamed, KäPa

Tyttö- ja poikajoukkueiden vuoden valmentajat: Rami Rantanen ja Anne-Maria Weckström-Rantanen, PK-35; Tero Tainio, KäPa

Vuoden tyttö- ja poikapelaajat: Emmaliina Tulkki, Ilves ja Jaakko Oksanen, HJK

Vuoden lupaavat nuoret pelaajat: Kaisa Collin, HJK ja Mikael Soisalo, Ilves