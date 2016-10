Jaromir Jagr, 44, nousi NHL:n kaikkien aikojen ottelumäärissä seitsemännelle sijalle

Florida Panthersin hyökkääjä Jaromir Jagr, 44, nousi torstaina seitsemänneksi NHL:n kaikkien aikojen eniten otteluita pelanneiden listalla. Ennen torstain ottelua Toronto Maple Leafs hän jakoi saman sijan Hockey Hall of Fameen valitun puolustaja Scott Stevensin kanssa.

Jagrin edellä ovat Gordie Howe (1767 ottelua), Mark Messier (1756), Ron Francis (1731), Mark Recchi (1652), Chris Chelios (1651) ja Dave Andreychuk (1639). Dave Andreychuk on kuudennella sijalla vain kolmen ottelun päässä. Neljännellä sijalla olevan Mark Recchin Jagr voi ohittaa jo ennen joulua.

”On uskomatonta, mitä hän voi tehdä. Kaikki kunnia hänelle. Hän tekee kovasti töitä, ja siksi hän pelaa vielä liigassa. Hän uskoo kovaan työntekemiseen joka päivä, ja sitä hän tekee”, Panthersin valmentaja Gerard Gallant kertoi NHL.comille ennen virstanpylväsottelua.

Jagr nousi Stevensin kanssa samalle sijalle tiistaina, kun Florida hävisi Pittsburgh Penguinsille. Torstain ottelu oli hänelle 1636:s ottelu.

Jagrin NHL-uran ensimmäinen seura Pittsburgh antoi entiselle pelaajalleen kunnianosoituksena entisen kotihallin katosta palan, johon oli kirjailtu hänen nimensä ja numeronsa. Pittsburghissa Jagr teki uransa 750 maalista 439 ja siellä hän myös voitti kaksi ainoata Stanley Cup -mestaruuttaan.

”Siitä on jo viisitoista vuotta. Silloiset kannattajat eivät varmaan enää käy edes otteluissa. He ovat varmaan kuolleet jo tai eivät enää kiinnostuneita. Pittsburghilla on uudet fanit, se on eri joukkue. Sanoisin, että puolet faneista ei varmaan tiedä, että pelasin Pittsburghissä”, Jagr sanoi Sun Sentinel -lehden mukaan Pittsburghissä.

Jagrilta kysyttiin, toivoisiko hän saavansa paitansa jäädytetyksi Pittsburghissä.

”Se olisi mukavaa. Siellä aloitin urani nuorena 18-vuotiaana poikana. Kaikki fanit ja seuran työntekijät kohtelivat minua kuin poikaansa”, Jagr kertoi.

Jagr teki 750:nnen maalinsa liigassa 21. lokakuuta, ja hänestä tuli liigan historiassa vasta kolmas pelaaja, joka saavutti rajapyykin. Liiga Jagrin ympärillä muuttuu nuoremmaksi ja nopeammaksi, mutta Jagrin tahti ei hiivu iän myötä.

”Joukkuekaverina ja lajin fanina, on uskomatonta ja hauskaa katsoa päivittäin hänen peliään ja vastaanottaa hänen syöttöjään. Hän on elävä legenda, ja on todella erityistä pelata hänen kanssaan joka ilta”, Panthersin 20-vuotias puolustaja Aaron Ekblad sanoi NHL.comille.

Lähteet: NHL.com, Sun Sentinel, Quanthockey.com.