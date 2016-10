Joonas Mäkipellolla ongelmia olkapäässä – leuanvedon ME-tulos silti yhä haarukassa

Treenatun näköinen mies seisoo leuanvetotangon alla keskellä kauppakeskusta. Hän sulkee silmänsä, tarttuu tankoon, irvistää hieman ja vetää kevyesti viisi leukaa. Tulosmonitori näyttää lukemaa 2 000.

Töihin matkalla olevat ihmiset pysähtyvät hämmästelemään suoritusta ja antavat raikuvat aplodit. Mies heilauttaa kättään, kiittelee kannustuksesta ja poistuu hetkeksi lavalta.

Espoolainen palomies Joonas Mäkipelto on hyvässä vauhdissa 12 tunnin leuanvedon maailmanennätysyrityksessään.

Helsingissä Kampin ostoskeskuksessa leukoja vetävä Mäkipelto rikkoi 2 000 leuan rajan jo kolmen tunnin ja 48 minuutin urakoinnin jälkeen. Neljän ja puolen tunnin kohdalla lukema oli 2 246 ja tahdin rauhoittumiseen oli syy.

”Nyt alkaa olla ongelmia oikeassa olkapäässä. Nyt mennään kuuluisalla Mäkipellon suvun sisulla, että saadaan ennätys kasaan”, Mäkipellon manageri ja työkaveri Jari Saario kuuluttaa.

Voimassa oleva ennätys on 3 750 vetoa, ja se on brittiläisen Stephen Hylandin nimissä. Jos Mäkipelto jatkaa vauhtiaan, rikkoontuu ennätys ongelmista huolimatta hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Alku oli todella hurja, ja ensimmäiseen tuntiin Mäkipelto veti peräti 595 leukaa.

Saario puistelee epäuskoisena päätään tutkiessaan muistiinpanojaan, johon hän kirjaa tasaisin väliajoin merkkipaaluja ja vertaa niitä Hylandin ennätysvetoon.

”Hurja vauhti on päällä. Kovaa on lähdetty, mutta kyllä se tästä rauhoittuu. Muuten tulee niin jäätävä ennätys, ettei uskota itsekään”, Saario kommentoi 1 500 leuan jälkeen.

Hän kertoo, että tankkaus on toistaiseksi rajoittunut urheilujuomaan, jota Mäkipelto hörppii tasaisin väliajoin.

”Yhtään banaania tai patukkaa ei ole mennyt, eikä pizzaakaan ole vielä tilattu”, Saario nauraa.

Ennätysyritystä ovat seuraamassa myös Mäkipellon isoveli Jani ja isä Eero.

”Ainakin liikuntainto. Mikä sitten on hulluutta, tämä nyt on. Kaikki olemme kilpailleet. Hiihdosta olemme molemmat aloittaneet. Pikaluistelua, soutua ja pyöräilyä”, Jani Mäkipelto kertoo.

”Ollaan kierretty Kalevan kierrosta yhdessä, ja itse vedän edelleen, vaikka nuo lopettivat”, Eero Mäkipelto lisää.

Helmikuussa Mäkipellon vetäessä 24 tunnin maailmanennätystä (5 050) hänen vasen olkapäänsä oli hajalla ensimmäisten tuhannen leuan jälkeen.

Edessä oli pitkä toipuminen ennen totisen harjoittelun aloittamista.

”Joonaksella on takana pitkä kuntoutusjakso, on käynyt fysioterapeutilla, ja ortopedilta saatu hyviä ohjeita. Olkapäistä ei ikinä tiedä, on niin ultrasuorituksia.”

”Uskoisin, että vähän rauhoittuu tästä. Toivon, että menee kolmen aikaan, sitten vedetään kropan mukaan.”

Mäkipelto itse linjasi ennen ennätysyritystä, että olisi tyytyväinen vain 24 tunnin maailmanennätyksen lukemiin, 5 050 leukaan, vaikka aikaa on käytössä nyt vain puolet.

”Keväällä jäi niin paljon hampaankoloon, kun olkapää antoi periksi. Nyt yritetään vetää loppuun asti, ettei jäisi hampaankoloon mitään. Sitten olen tyytyväinen. Se tarkoittaa, että pitää olla yli 5 000 taulussa”, Mäkipelto totesi HS:lle.

Kello 18 selviää, miten Mäkipellon kävi.

Suoritusta voi seurata suorana Ilta-Sanomien sivuilta.