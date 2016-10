Alex Ferguson: Kloppin Liverpool valmis taistelemaan mestaruudesta

Manchester Unitedin entisen päävalmentajan Alex Fergusonin mukaan Liverpool FC on löytänyt oman identiteettinsä saksalaisvalmentaja Jürgen Kloppin komennossa. Fergusonin mukaan Liverpoolista tullut Kloppin valmentamana mestariehdokas.

Liverpool on voittanut yhdeksän kahdestatoista ottelustaan kaikissa kilpailuissa ja seura on Englannin Valioliigassa kolmantena kärkijoukkue Manchester Cityn takana maalierolla.

”Klopp on tehnyt todella hyvää työtä ja palauttanut intohimon Liverpooliin”, kolmetoista kertaa liigan voittanut Ferguson kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan brittimedialle.

”Voi käydä niin, että suuret seurat menettävät otteensa. Kahden vuosikymmenen ajan Liverpool vaihtoi päävalmentajia rakentamatta identiteettiään”, Ferguson sanoi.

Fergusonin mukaan Liverpool on mukana mestaruustaistelussa.

”Kloppin omistautumisen voi nähdä sivurajalla. Olen varma, että hänen työnsä harjoituksissa on samanlaista. Hänellä on voimakas persoonallisuus. Se on ehdottoman tärkeätä suuressa seurassa”, Ferguson sanoi.

”Olen huolissani hänestä, koska Liverpoolin nouseminen Unitedin yläpuolelle on viimeinen asia, mitä haluamme.”

Liverpool kohtaa lauantaina Crystal Palacen vierasottelussa Lontoossa.