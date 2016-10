Englannin Valioliigassa pelataan viikonloppuna kymmenes ottelukierros eli noin neljännes kaudesta on pelattu. Kauden alla päähuomion vei molemmat Manchesterin joukkueet, United ja City, jotka polttivat puntia kiivaaseen tahtiin heinä- ja elokuussa. Manchesterin rinnalle nostettiin lähinnä Chelsea.

City ja United aloittivat jalkapallokauden vahvasti: City kuudella peräkkäisellä voitolla (Cityn lisäksi vain Arsenal on pystynyt alkukauden aikana kuuden ottelun voittoputkeen) ja United kolmella. City on yhä maalieron turvin Valioliigan kärjessä, mutta joukkue ei ole voittanut viimeisten kolmen ottelun aikana. Unitedilla on tökkinyt vielä pahemmin: viimeisimmistä kuudesta ottelusta vain yksi voitto.

Pep Guardiolan luotsaama City näyttikin kauden alkumetreille menevän menojaan. Tappio Tottenhamille (joka on sarjassa yhä tappioitta) 2. lokakuuta näyttää kuitenkin sekoittaneen pakan totaalisesti – eikä asiaa yhtään helpottanut rökäletappio (0–4) Barcelonalle Mestareiden liigassa.

Joukkue on hallinnut otteluita Valioliigassa, mutta Tottenham-tappion jälkeen City on joutunut tyytymään 1–1-tasapeleihin – edes rangaistuspotkut eivät onnistu.

Jose Mourinhon manageroima United kyntää huomattavasti syvemmällä. Mukavan alun jälkeen joukkueesta on tullut tehoton veteraanihyökkääjä Zlatan Ibrahimovicia myöten – vähän samaan tapaan kuin Mourinhon alaisuudessa viime kaudella Chelseasta. Mourinho on jo lähtenyt selittelyjen tielle: media ei ymmärrä Paul Pogbaa (siirtyi ME-summalla Juventuksesta), Chelsean managerilla Antonio Contella on kunnioituksen puutetta ja elämä Manchesterissä on muutenkin vaikeaa (perhe ei ole mukana, paparazzit kyttäävät). Pientä lohtua toi keskiviikkona liigacup-ottelun voitto Citystä.

Guardiola on tapansa mukaan pitänyt hillitympää linjaa.

Guardiola ja Mourinho ovat kokeneita managereita, mutta molemmilla on tähtimanagerin ongelma: he ovat valmentaneet vain menestyneitä joukkueita. Voitottomuudesta heillä on vähemmän kokemusta kuin oikeastaan kenelläkään muulla Valioliigan managerilla. Kun Mourinholla on alkanut mennä huonosti, hän on saanut potkuja. Guardiolalta tämä(kin) kokemus puuttuu – hän on siirtynyt eri maiden ykkösjoukkueista (FC Barcelona, Bayern München) toisiin ja kahminut pokaaleja.

Guardiolaa usein ylistetään ”parhaaksi” valmentajaksi, mutta näytöt ovat seuroista, joissa kakkossijakin tai Mestareiden liigan välierätappio ovat epäonnistumisia. Mourinhon puolustusvoittoista taktiikkaa on myös kehuttu etenkin silloin kun voitot ovat seuranneet toisiaan. Eri valmentajien vertaaminen on hankalaa, mutta yhtä hyvin Bournemouthin manageria Eddie Howea voisi ylistää maailman parhaaksi: hän on nostanut pikkuseuran alasarjoista Valioliigaan.

Miten Cityn ja Unitedin kausi jatkuu? Molemmilla on viikonloppuna ainakin hyvä mahdollisuus palata voittojen tielle, sillä United kohtaa tänään lauantaina kotiottelussaan Burnleyn (hävinnyt kaikki vierasottelunsa) ja City reissupelissä West Bromwichin (ei ole voittanut neljään viime otteluun).

Jos näistä ei tule täysiä pisteitä, kriisipalavereihin alkaa sinkoilla kokouskutsuja. Jos ei ole jo näin käynytkin.