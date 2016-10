Joonas Mäkipelto voitti kipunsa ja teki hurjan leuanvedon ME:n: ”Jonkinnäköinen sensaatio”

Fakta

28-vuotias salolainen palomies.

Pituus 169 senttiä, paino 75 kiloa.

Teki perjantaina vastaotteella leuanvedon uuden maailmanennätyksen, 4 040 leukaa 12 tunnissa.

Teki helmikuussa vastaotteella 24 tunnin maailmanennätyksen, 5 050 leukaa. Teki heinäkuussa myös epävirallisen maailmanennätyksen tunnin leuanvedossa vastaotteella: 1 010 leukaa.

”Kun huomaat, että olet jossain lajissa hyvä, tulee se fiilis, että on pakko lähteä kehittämään sitä. Jos huomaat, että leuat kulkevat, lähdet kehittämään sitä etkä crossfitiä. Paras motivaattori on se, kun on laji, jossa pärjää”, Mäkipelto sanoo leuanvetoharrastuksestaan.