Pienen pieni veturi puksuttaa kohti MM-Lahtea – katso videolta huippuhiihtäjä ja harmonikkataituri Mona-Liisa Nousiaisen duetto tyttärensä kanssa

Kuka? Mona-Liisa Nousiainen Syntynyt 20.7.1983 Lähtöisin Rovaniemeltä, asuu Kouvolassa Perhe: aviomies Ville Nousiainen ja pian 6-vuotias tytär Isabella Seura: Kouvolan Hiihtoseura Saavutuksia: Maailmancupissa yksi henkilökohtainen voitto, kaikkiaan 17 sijoitusta kymmenen parhaan joukkoon, sprinttiviestissä yksi voitto, MM-kisoissa kaksi seitsemättä sijaa, nuorten MM-kisoissa kolme kultaa Voittanut 1999 Kultainen harmonikka -kilpailun, neljä muuta harmonikansoiton Suomen mestaruutta

Epäkohta tai vinoutuma.

Sellainen on sävyttänyt tuntuvasti sprinttihiihtäjä Mona-Liisa Nousiaisen uraa. Nyt kouvolalainen haluaa siitä vimmatusti eroon.

Syynä ovat vajaan neljän kuukauden päässä häämöttävät Lahden MM-kotikisat.

Siellä sprintti hiihdetään vapaalla, joka on tähän mennessä ollut Nousiaiselle heikompi hiihtotapa.

Tuloksetkin todistavat tämän.

Maailmancupin sprinteissä 33-vuotias Nousiainen on sijoittunut 17 kertaa kymmenen parhaan joukkoon, mutta vain kolmesti vapaalla. MM-kisoissa on tullut parhaimmillaan kaksi seitsemättä sijaa, molemmat perinteisellä.

Kun Lahdessa sprintti kilpaillaan vapaalla, Nousiainen on tarttunut härkää sarvista.

Pyrkimyksenä on menestyä tällä kaudella myös vapaan sprinteissä.

”Nyt oli viimeinen hetki ja mahdollisuus satsata oikeasti. Olympialaiset ovat seuraavana vuonna. Siellä sprintti on perinteisellä ja ehdottomasti päämatkani. Sen jälkeen ura luultavasti loppuu”, Nousiainen sanoi HS:n haastattelussa.

Kuten monilla muillakin Suomen maajoukkuehiihtäjillä, Nousiaisella perinteinen on ollut luontaisesti vahvempi hiihtotapa. Vapaa on toiminut satunnaisesti, mutta siihen on vaadittu huippukuntoa.

”Mutta kun kunto on ollut vähän heikompi, ailahtelut ovat olleet suurempia, kuten yleensä menee huonommalla tekniikalla. Nyt siihen on panostettu tosi paljon.”

Nousiainen huomauttaa, että hänellä ylävartalon voimatasot ovat olleet luontaisesti hyvät. Nyt panostus on kohdistunut jalkoihin.

”On sellainen fiilis, että se homma on mennyt paljon eteenpäin.”

Vapaan tekniikan lisäksi jaksaminen erävaiheessa on ollut usein Nousiaisen kompastuskivenä – perinteiselläkin.

Luontaisella nopeudellaan hän on yleensä selvittänyt karsinnan eli ns. prologin parhaitten joukossa, mutta erissä meno on hiljalleen hyytynyt. Kestävyys ei ole riittänyt.

Mitä lyhyempi matka, sitä parempi Nousiaiselle. Takavuosina hän teki jopa epävirallisen sadan metrin hiihdon maailmanennätyksen.

Nousiainen myöntää, että hänellä on vaikeuksia pidemmillä radoilla.

Nousiaisen harmiksi maailmancupin ja arvokisojen sprinttiradat ovat pikkuhiljaa pidentyneet.

Kun Nousiainen voitti tammikuussa 2013 mc-sprintin Tšekin Liberecissä, radan pituus oli 850 metriä ja se kierrettiin runsaassa kahdessa minuutissa.

”Kaksi minuuttia pystyn latomaan nasta laudassa”, Nousiainen pelkisti.

Lahden MM-kisoissa viime talvena naiset ja miehet hiihtivät saman sprinttiradan, jolla oli pituutta 1,6 kilometriä. Naisilla ajat painuivat yli kolmen ja puolen minuutin.

Tuolloin epävireinen Nousiainen ei päässyt edes karsinnasta läpi.

MM-esikisojen rata oli Nousiaisen mielestä naisille turhan kova ja pitkä.

”Se synnytti paljon polemiikkia. MM-kisoissahan rata onkin lyhyempi. Se on oikea suuntaus, koska ei se ollut naisille enää mitään sprinttiä. Mielestäni sprintissä ei saisi olla naisille ja miehille sama rata, koska ei ole normaalimatkoillakaan.”

Jaksamiseen ratkaisu löytyy Nousiaisen mielestä tekniikan lisäksi kunnosta.

”Kyllä erissäkin jaksaa, kun on hyvässä kunnossa eikä joudu menemään niin limitillä joka erässä. Silloin kestää sen lopun ja parhaimmillaan on kestänytkin.”

Parempaa vapaan tekniikkaa ja myös jaksamista Nousiainen on hakenut keväästä lähtien tietyntyyppisellä voimaharjoittelulla ja jauhamalla kesällä pitkiä ylämäkiä omalla leirillä Ranskan alpeilla.

”Nyt ei ole haettu mitään maksimivoimaa vaan sellaista, että pystyy hapoilla tuottamaan voimaa. Keväällä huomasi, että oikeat lihakset eivät välttämättä edes aktivoituneet.”

Kehitystä Nousiainen havaitsi nopeasti.

”Kevään voimaharjoittelun jälkeen pohja alkoi olla parempi. Huomasin, että pystyin olemaan oikeissa asennoissa paremmin. Sitä kautta vapaan tekniikka on parantunut, että se ei enää niin heilu ja huoju.”

Tekniikan hiomisessa avainroolissa apuna on ollut aviomies Ville Nousiainen, joka tähtää Lahteen kokeneena normaalimatkojen hiihtäjänä.

Kilpailukautensa Mona-Liisa Nousiaisen oli määrä aloittaa tänään lauantaina Suomen cupin sprintissä Vuokatissa.

Sairastuminen flunssaan muutti suunnitelmaa.

”Kova into ja halu olisi ollut aloittaa jo kisakausi, mutta nyt täytyy kasvattaa nälkää parin viikon päähän Oloksen viikonloppuun. Tässä vaiheessa on turha huolestua, vaikka onkin sairastunut. Täytyy vain lähteä fiksusti ja maltilla treeneissä liikkeelle”, Nousiainen sanoi.

Kolme pointtia

Suomen cupissa kuusi kilpailuviikonloppua

1 Lahden MM-kisoihin huipentuva hiihdon kilpailukausi alkaa tänään lauantaina Sotkamon Vuokatissa Suomen cupin ensimmäisellä osakilpailulla, joka on henkilökohtainen sprintti perinteisellä hiihtotavalla.

Sunnuntaina ovat vuorossa viestit, joissa hiihtotapa on vapaa. Yle näyttää kilpailut suorina.

2 Vuokatin lisäksi Suomen cupia hiihdetään viidellä paikkakunnalla: Rovaniemi, Jämi, Keuruu, Kontiolahti ja Ylitornio. Keuruulla ja Kontiolahdella käydään SM-kisat, jotka ovat osa Suomen cupia. Lisäksi Ylitorniolla hiihdetään naisten 30:n ja miesten 50 km:n SM-kilpailut.

3 Hiihdon maailmancup alkaa marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kuusamon Rukalla, jossa kilpaillaan myös mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupeissa.

Jussi-Pekka Reponen / HS

Jussi Nukari / Lehtikuva