Patrik Laine jäi maaleitta, Joel Armian syöttö keräsi kehut

Winnipeg Jetsin suomalaistähti Patrik Laine ei onnistunut kasvattamaan pistesaldoaan yön NHL-kierroksella, kun joukkue haki 1–0-vierasvoiton Colorado Avalanchesta.

Laine sai peliaikaa peräti 21.47 ja laukoi kahdesti kohti maalia. Hänellä on kahdeksan pelin jälkeen koossa tehot 6+2.

Ottelun ainoa maali nähtiin toisessa erässä, kun Joel Armia löysi hienolla syötöllä Shawn Matthiasin, joka laukoi vieraille pisteet. Armian tämän kauden tehot näyttävät lukemia 1+2.

”Mahtava esityö Armialta,” Matthias kehui ottelun jälkeen.

”Livahdin vapaaksi, ja hän pani todella siistin syötön minulle.”

