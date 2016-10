Arsenalille tämän kauden syöttöennätys ennen maalia – Sunderland aloittanut ennätyksellisen surkeasti

Arsenal otti pienen takkuilun jälkeen selvän 4–1-vierasvoiton Sunderlandista Englannin Valioliigan lauantain ensimmäisessä ottelussa.

Tappion myötä Sunderlandilla on koossa kymmenestä ottelusta vain kaksi pistettä, millä joukkue sivuaa Manchester Cityn ennätystä kaudelta 1995–96 kaikkien aikojen huonoimpana aloituksena.

Arsenalin maaleista vastasivat kahdesti osuneet Alexis Sanchez ja Olivier Giroud.

Etenkin Sanchezin avausmaali oli komea koko joukkueen taidonnäyte. Joukkue syötti peräti 22 kertaa ennen kuin chileläishyökkääjä puski pallon verkkoon. Luku on kauden Valioliiga-ennätys.

22 - There were 22 passes before Sanchez's goal v Sunderland, the most before a goal in the Premier League this season. Move. pic.twitter.com/u30eP4fYUU