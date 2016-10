Näyttelijä Bill Murray yritti kannustaa suosikkijoukkueensa voittoon – lauloi klassikkobiisin Repe Sorsana

Baseballjoukkue Chicago Cubs pelasi perjantaina ensimmäisen kotiottelunsa Major League Baseballin (MLB) World Series -finaaleissa sitten vuoden 1945, kun joukkue kohtasi Cleveland Indiansin.

Joukkueen tunnetuimpiin faneihin kuuluu näyttelijä Bill Murray pääsi innostamaan Wrigley Fieldin katsojia johtamalla yhteislaulua.

Kappaleena oli klassikobiisi Take Me Out to the Ball Game, jota Yhdysvalloissa lauletaan perinteisesti seitsemännen vuoroparin puolivälissä.

”On seitsemännen tasoittava, viimeinen mahdollisuus tilata olutta. Mutta me emme tulleet tänne juomaan olutta, vaan voittamaan tämän pelin!” Murray huusi mikrofoniin.

Tämän jälkeen hän kertoi haluavansa yleisön laulavan kappaleen Yhdysvaltojen suurimman viihdyttäjän, eli Repe Sorsan tapaan.

”Lyödäänpä muutama juoksu, luuserit!” Murray päättää värikkään lauluesityksensä, joka on nähtävissä alta. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Such a legend. BILL MURRAY sings the 7th inning stretch in Game 3 at Wrigley Field. #WorldSeries pic.twitter.com/RLFMUBXcYx — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 29. lokakuuta 2016

Cubs hävisi lopulta lukemin 0–1 ja jäi nollille jo neljännen kerran edellisissä kahdeksassa ottelussa.

Indians johtaa loppuottelusarjaa kolmen pelin jälkeen voitoin 2–1. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.