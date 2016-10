HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti: ”Emme pelaa suurseurajalkapalloa”

Fakta HJK:n kausi HJK sijoittui Veikkausliigassa toiseksi IFK Mariehamnin jälkeen. HJK kirjasi 16 voittoa, 10 tasapeliä ja seitsemän häviötä maalierolla 52–36. Veikkausliigassa HJK teki eniten maaleja mutta päästi kärkikuusikosta eniten maaleja. HJK hävisi Suomen cupin finaalin Seinäjoen Jalkapallokerholle rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Eurooppa-liigassa HJK pelasi kolme karsintakierrosta ja putosi lopulta kolmannella karsintakierroksella IFK Göteborgille. HJK:n yleisökeskiarvo Veikkausliigassa oli 5 101. Edellisellä kaudella luku oli 5 281.

Helsingin Jalkapalloklubin toimitusjohtaja Aki Riihilahti heittäytyy Töölön stadionilla aition sohvalle ja näyttää hetken verran nuorukaiselta farkuissaan ja tennareissaan. Kasvoilta voi nähdä väsymystä, ikää ei voi paeta vaatteiden taakse.

On jälkipyykin aika. Jos HJK nyt heittäisi kuvainnollisesti varustekassin nurkkaan, löytyisivät samat likapyykit mädäntyneinä keväällä. Veikkausliigan toinen sija ei tyydytä seuran johtohahmoja. Seurassa pohditaan, miksi urheilullinen tulos ei ollut tyydyttävä panostuksiin nähden.

Aki Riihilahti selventää, että analyysia ei seurassa tehdä suinkaan vain kauden jälkeen, vaan strategiaa päivitetään jatkuvasti. Hänelle ykkösasia on se, miltä HJK näyttää seuraavat viisi tai kymmenen vuotta. Puhutaan isosta kuvasta.

”Tämä on tunnebisnestä, ja siksi jalkapallo on niin kiinnostava toimiala. Kaikkien asioiden pitää kuitenkin perustua faktoihin. Osaamme erottaa tunteet ja faktat. Teemme kylmiä analyyseja, missä meillä on petrattavaa”, Riihilahti sanoo.

Riihilahti on kiireinen mies kauden jälkeen. Kun hänet on saatu kerrankin pysäytettyä sohvan reunalle, antaa hänen nyt selittää pidempään seurajohdon näkökulmaa.

”Meillä on strategia. Sitten meillä on organisaation ihmisillä must-win-battles, jotka tarkoittavat kaiken muun edelle meneviä asioita. Niitä voi olla enimmillään kolme. Sitten on lyhyen aikavälin asioita, kuten mestaruuden voittaminen. Meidän pitää pärjätä sekä lyhyessä että pitkässä pelissä, mutta minulle ei ole mikään ongelma laittaa aina se pitkä peli lyhyen pelin edelle”, Riihilahti kertoo.

”Me kaikki olemme pettyneitä, koska emme voittaneet Suomen mestaruutta. Sitten katsomme faktoja, jotka kertovat, että seuran tilanne on paras koko seuran historiassa. Seitsemän viime vuotta ovat urheilullisesti seuran parhaat seitsemän vuotta. HJK ei ole koskaan ollut historiassaan näin hyvässä tilanteessa. Se on aika rauhoittavaa”, Riihilahti sanoo.

Riihilahti on ollut toimihenkilönä seurassa seitsemän ja puoli vuotta. Hänen aikanaan seurasta on tullut omavarainen, ja Klubin liiketoimintamalli jauhaa rahaa jalkapalloyhtiölle. Enää ei tarvita mesenaatin, puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäisen panostuksia. Liiketoiminnan avulla Klubi voi tavoitella vuodesta toiseen mestaruutta.

”Miten voitamme Suomen mestaruuden? Valmennusryhmä kerää parhaillaan omaa analyysiaan ja kertoo, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja minkä pitää muuttua? Sen perusteella teemme kylmänviileitä päätöksiä”, Riihilahti sanoo.

Häneltä on aivan turha kysyä sitä polttavaa kysymystä, jatkaako päävalmentaja Mika Lehkosuo päävalmentajana siitä huolimatta, että kahdella perättäisellä kaudella HJK ei ole voittanut mestaruutta. Henkilöstöön liittyviä kysymyksiä hän ei käsittele mediassa, se on tullut selväksi.

Se ei varsinaisesti mairittele HJK:n valmennusryhmää, että seura hävisi mestaruustaistelun käytännössä jo kesällä. Pistekeskiarvo oli lopulta 1,76, jolla ei missään nimessä olisi pitänyt voittaa mestaruutta. Riihilahden mukaan HJK ei saanut vastinetta edustusjoukkueeseen tekemilleen investoinneille.

”Jokainen valmentaja tekee pelistä haluamansa näköistä. Oma näkemykseni on, että emme pelaa aina välttämättä suurseurajalkapalloa. Se ei ole aina ehkä niin aktiivista, rohkeata ja materiaalia käyttävää kuin mitä se voisi olla. Pelissä on hyviä elementtejä”, Riihilahti sanoo.

Toissa kauden lopulla Riihilahti sanoi, että peli on hidasta, ennalta arvattavaa ja prässipeli puuttuu.

”Jalkapalloihmisenä, ei toimitusjohtajana, on todettava, että samoja elementtejä on toistunut. Haluan, että ottelupäivä Sonera-stadionilla on vastustajalle heidän vuotensa vaikein päivä”, hän sanoo.

Joukkueen rakentaminen onnistui melko hyvin – ainakin mitä tulee ulkomaisiin vahvistuksiin. Aukkoja jäi, joukkueesta puuttui esimerkiksi Taye Taiwon loukkaannuttua vasenjalkainen laitapakki.

”Ovatko Atomu Tanaka, Taye Taiwo ja Alfredo Morelos hyviä pelaajia?”

Se on selvää. Joukkueessa oli paljon pelaajia, joiden houkutteleminen Suomeen ja Klubiin oli sinänsä temppu.

”Tinkisitkö sinä joukkueen rakentamisessa, että ottaisit näitä kolmea huonommat pelaajat ja et jättäisi joukkueeseen muutamaa ruutua, jossa nuoren pelaajan pitäisi kasvaa?”

Tämä on sitä tosielämän jalkapallomanageripeliä, ja siinä joutuu tasapainoilemaan erilaisten tavoitteiden kanssa.

Pelaajia pitäisi kasvattaa, ja samalla joukkueen pitäisi olla riittävän kova eurocup-otteluhin.

”Vihaan häviämistä, ja hopea on HJK:lle hävitty mitali. On selvä asia, että tekemällä samoja asioita saa samoja tuloksia. Tarvitsemme uskottavan suunnitelman, miten edustusjoukkueen tulokset ja tuloksiin vaikuttavat asiat paranevat.”

Siinä se tuli: ainakin tekemisen on muututtava.

”Minun tehtäväni on tehdä tästä paras mahdollinen seura. En halua painaa tätä kautta villaisella. Päinvastoin. Pystyn panemaan tämän kauden perspektiiviin, enkä oleta, että kenenkään muun tarvitsee tehdä sitä.”