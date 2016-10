Räikkönen vältti rangaistukset – ongelmat auton kanssa kismittävät suomalaiskuskia

F1

Kimi Räikkönen selviytyi aika-ajopulmistaan ilman rangaistuksia Meksikon Grand Prix -kisaan. Ferrarin suomalaiskuski jatkaa samalla voimayksiköllä, millä ajoi aika-ajossakin.

Yllättävä teholasku johtui elektroniikkahäiriöstä.

Räikkönen starttaa kuudennesta ja tallikaveri Sebastian Vettel seitsemännestä ruudusta. Kummallakin on startissa pehmeä rengassetti, kuten Mercedeksen kuljettajillakin. Kaikilla muilla kärkikymmenikössä on ensimmäistä kisaosuutta varten superpehmeät kumiseokset.

Kisaan Räikkösellä on yksi uusi ja yksi käytetty setti keskikovia, yksi käytetty setti pehmeitä ja kolme käytettyä settiä superpehmeitä. Vettelin kolmesta superpehmeästä sarjasta yksi on uusi ja kaksi käytettyä.

Ilmeistä on, etteivät Ferrarit käytä superpehmeitä renkaita kisassa, mikäli pystyy ajamaan niin sanotun A-suunnitelman mukaan.

Räikköstä kismitti aika-ajon jälkeen, että se hyvä tunne, mikä autossa oli, jäi hyödyntämättä, kun viimeisellä kierroksella uusilla superpehmeillä renkailla ilmeni teknisiä tehopulmia.

"Meillä olisi helposti ollut enemmän vauhtia autossa kuin mitä pystyimme käyttämään. Nyt tehot laskivat, ei voinut yrittää päästä kovempaa. Oli pettymys jäädä kuudenneksi. Teemme kaikkemme, että kisa menee paremmin", Räikkönen totesi.

Vettelille seitsemäs lähtöruutu on heikoin niissä kisoissa, joissa hän on selvinnyt ilman rangaistuksia. Saksalainen on jäänyt tallikaverinsa taakse aika-ajossa kolme kertaa peräkkäin ja kahdeksassa viime aika-ajossa nyt kuusi kertaa.