Kotona pehmo, kaukalossa kovis – roistoksi haukuttu kohupelaaja Antti Tyrväinen myöntää, että joskus ”rapatessa roiskuu”

Kuka? Antti Tyrväinen Syntynyt 3. huhtikuuta 1989 Seinäjoella. Muutti 6-vuotiaana perheen mukana Lahteen. Hyökkääjä. 178 cm / 90 kg. Nykyinen seura: Lahden Pelicans. 192 liigaottelua. Pelannut nuorten maajoukkueessa. Kasvattajaseura: Kiekkoreipas. Valmistunut ammattikoulusta rakennusalalle. Perhe: Avovaimo ja 1-vuotias tytär.

Lahti. Kuntopyörien tasainen ääni täyttää pienen tilan Lahden jäähallissa. Kaiuttimista soi raskas rock. Huoltajien kopissa tuoksuu kahvi, ja pelaajien pukukoppikäytävällä haisee hiki.

Käynnistymässä on tavallinen jääkiekkoliigan pelipäivän aamu. Lahden Pelicans kohtaa illalla Tampereen Ilveksen. Ottelu on kotijoukkueelle tärkeä. Se ei ole tehnyt 120 minuuttiin yhtään maalia.

Yksi pelaaja on kuitenkin joukosta poissa. Syksyn kohupelaaja Antti Tyrväinen kärsii kahdentoista ottelun pelikieltoaan marraskuun 26. päivään asti. Pelikielto on SM-liigan historian viidenneksi pisin.

Tyrväinen taklasi viime viikon torstaina kovaa HPK:n Joonas Lehtivuorta. Liigan kurinpitäjän Sampo Liusjärven mukaan taklaus kohdistui päähän. Lehtivuori sai aivotärähdyksen.

Pelkästä taklauksestaan lahtelaishyökkääjä sai seitsemän ottelun pelikiellon. Viisi lisäottelua rapsahti, kun otettiin huomioon Tyrväisen aiempi kurinpitohistoria.

Viime kaudella hän sai pelikieltoja Tapparan Kristian Kuuselan ja HIFK:n ruotsalaispelaajan Daniel Grillforsin sääntöjen vastaisista taklauksista.

Kuinka joku pelaaja voi jatkuvasti syyllistyä samaan? Kuka on tämä näin kova luupää, jonka täyskaima Antti Tyrväinen voitti olympiahopeaa ampumahiihdossa vuonna 1960.

Jääkiekkoilija Tyrväinen tulee ennalta sovittuun tapaamiseen hyväntuulisena. Kädenpuristus on luja ja katse rauhallinen. Hän on nukkunut yönsä hyvin, vaikka kotona valvottaa yksivuotias tytär.

Ahaa, pehmo perheenisä muuttuukin jäällä kypärä päässä lujia tööttejä jakavaksi pelimieheksi. Niinkö se menee?

”Olen kotona sellainen nallekarhu ja erilainen ihminen kuin kaukalossa. Joka kerta, kun panen kamat päälle ja kypärän päähän, moodi muuttuu. Jäällä on pakko olla kovapäinen”, Tyrväinen sanoo HS:n haastattelussa.

Tyrväinen haluaa nostaa esiin kysymyksen, mitä jääkiekolta halutaan.

”Samaan aikaan kritisoidaan, että intensiteetti vähenee ja peli on tylsää, kun kymmenen pelaajaa seisoo kaukalossa asemissa.”

Tyrväisen mukaan Liigassa on menty liikaa suojelukulttuuriin.

”Halutaan kitkeä myös kovat taklaukset. Ne ovat kurinalaisesti pelaavaa joukkuetta vastaan käytännössä ainut tapa tuoda peliin sitä intensiteettiä. Se on vaikea yhtälö, kun pelin pitää myös viihdyttää. Ei tänne halliin muuten saada katsojia”, Tyrväinen sanoo tyhjässä Isku-areenassa.

Illalla halliin odotetaan noin 3 500:aa katsojaa.

Mikä on oma kantasi ottelukieltoon johtaneesta tapahtumasta?

”Se oli omalle pelityylilleni ominainen vauhdikas ja kova taklaus, jonka ei ollut missään nimessä tarkoitus vahingoittaa vastustajaa. Tilanteet kaukalossa tulevat eteen todella nopeasti. Siinä tilanteessa oli paljon huonoa tuuria, että jälki oli niin pahaa”, Tyrväinen sanoo.

Mitä tarkoitat huonolla tuurilla?

”Jokainen tällä tasolla jääkiekkoa pelannut tietää, että jos taklaa täydellä vauhdilla ja jos vastustaja reagoi epäsuotuisalla tavalla juuri ennen osumaa, silloin on aina ikävä mahdollisuus, että sattuu.”

Saamaansa kahdentoista ottelun pelikieltoa kaukalon ”paha poliisi” pitää liian kovana. Hän myöntää tulleensa tilanteeseen liian kovaa, mutta kaukalossa ei ole nopeusrajoituksia.

”Toki kukaan ulkopuolinen ei voi asiaa minun näkövinkkelistäni nähdä, mutta jos ajatellaan faktoja, hain kovaa ja puhdasta taklausta, eikä siitä mielestäni pitäisi rangaista ihan noin rajusti. Minun olisi pitänyt tulla tilanteeseen pienemmällä vauhdilla, mutta silti rangaistus tuntuu kovalta.”

Koetko tuomion vääräksi?

”En ala itkeä jälkikäteen. Joukkueen ja itseni puolesta kuitenkin harmittaa, etten pysty harjoittamaan ammattiani ja auttamaan jengiä kaukalossa. Jääkiekon pelaaminen on se, mikä minua kiinnostaa, eikä lehtien palstoilla paistattelu.”

Johtaako pelikielto ansiomenetyksiin?

”Johtaa.”

Miksi juuri sinulle sattuu toistuvasti pelikieltoja?

”Osittain varmasti pelityylistäni. Olen aina pelannut täysillä ja taklannut kovaa. Joskus rapatessa on roiskunut. Toistuvuuteen varmasti myös osaltaan vaikuttavat nämä sanktioiden jakoperusteet, että menneisyys vaikuttaa tuomioihin.”

Liigan kurinpidollista linjaa Tyrväinen pitää epäselvänä. ”Se heittelee tapauskohtaisesti. Eihän se voi olla oikeudenmukaista, jos se ei ole johdonmukaista.”

Kun palaat kuukauden päästä kaukaloon, oletko merkitty mies vastustajille?

”En tiedä. Jos olen, se on vain hyvä. Ei ole salaisuus, että vastustajan ihon alle pääseminen tarkoittaa yleensä rangaistuksia ja omalle joukkueelle mahdollisuuksia ylivoimaan.”

Muuttuuko pelityylisi tai -tapasi tämän jälkeen?

”En usko, että se hirveästi muuttuu. Pelityylini erottaa minut monista muista kiekkoilijoista. Kovat taklaukset kuuluvat jääkiekkoon. Ne auttavat joukkuetta ja sytyttävät yleisöä. Ikinä en ole halunnut satuttaa vastustajaa sääntöjen vastaisilla taklauksilla.”

Keneltä itse olet saanut urasi aikana niin sanotut kovimmat pusut kaukalossa?

”Pakko sanoa, ettei mua ole koskaan taklattu niin kovaa, että olisi jäänyt nimi muistiin. Liigasta tulee mieleen Pikkaraisen Ilkka [TPS].”

Tyrväinen kertoo saaneensa paljon palautetta viime päivinä. Osa on ollut hänen puolellaan, osa vastaan.

”Entiset pelikaverini ovat kaikki olleet samaa mieltä, että tämä oli aika älytön tuomio.”

Sosiaalisessa mediassa Tyrväistä sen sijaan on haukuttu ”kaukaloiden roistoksi”. Hän on saanut jopa uhkauksia.

”Ihmetyttää, miten nykypäivänä on ajauduttu siihen, että on ihan ok toivoa itselleen tuntemattoman ihmisen kuolemaa tai arvostella vanhempia painokelvottomin termein.”

”En lue noita juttuja ja kommentteja. Ainoastaan minulle tärkeiden ihmisten mielipiteillä on merkitystä. Se harmittaa, että osa heistä lukee, millaista törkyä netissä kirjoitetaan. Vahvimmat mielipiteet ovat yleensä niillä, jotka tietävät vähiten. Suomen nopeiten kasvava ammattikunta on asiantuntijat.”

Illan ottelun hän seuraa katsomossa. Pelicans voittaa 3–1.

Lauri Rotko