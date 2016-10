Patrik Laineen toive toteutumassa: ”Ajattelin, että voisin tuoda jotain uutta”

Suomalaissensaatio Patrik Laine on lunastanut häneen kohdistuneita odotuksia Winnipeg Jetsissä vauhdilla. Laineella on kasassa kuusi maalia ja kaksi syöttöä kahdeksassa pelissä. Neljä maaleista on syntynyt ylivoimalla.

”Joukkueen ylivoima oli viime kaudella huonointa koko sarjassa. Ajattelin tänne tullessani, että voisin tuoda jotain uutta ylivoimaan”, Laine sanoi NHL.comin sivuilla.

”Ja nyt olen saanut ylivoimalla pari maalia. Ne ovat merkittäviä osumia näissä peleissä. Yritän vain auttaa joukkuettani voittoon.”

Laine jakaa NHL:n maalipörssin kärkipaikan neljän muun pelaajan kanssa. Hän on myös joukkueensa pistepörssin kärjessä Mark Scheifelen kanssa.

Myös toinen suomalaishyökkääjä, Joel Armia on hyvässä vauhdissa. Winnipegin kolmosketju Shawn Matthias, Adam Lowry ja Armia on kerännyt viisi pistettä kolmessa viime ottelussa.

”He ovat olleet hyviä pelin jokaisella osa-alueella”, joukkueen valmentaja Paul Maurice sanoo NHL.comin sivuilla.

”Odotan innoissani, että mihin he jatkossa pystyvätkään.”

Winnipeg Jets saa sunnuntaina vieraakseen Buffalo Sabresin. Ottelu alkaa kello 21 Suomen aikaa.