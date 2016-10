Olympiakomitea saa uuden puheenjohtajan marraskuun lopussa pidettävässä vaalissa. Risto Niemisen seuraajalla on yksi tehtävä ylitse muiden.

Hänen on pantava lisää vauhtia urheilun uudistus- ja muutosprosessiin, jonka keskeisiä tavoitteita ovat byrokratian vähentäminen, voimavarojen yhdistäminen ja ennen kaikkea urheilijan nostaminen toiminnan keskiöön.

Uudistustyön edistyminen nousi esiin kehnosti sujuneiden Rion olympialaisten jälkeen. Mitalisaldo oli Suomen kaikkien aikojen huonoin, yksi pronssi.

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski oli pettynyt menestykseen, mutta ei lamaantunut. Hän huomautti (HS 21.8.), että urheilujärjestelmän muutos kestää helposti kolme olympiadia eli 12 vuotta, joten tuloksia olisi odotettavissa vasta 2020-luvun puolella.

Samanlaiseen aikatauluun päätyi neljä vuotta Olympiakomiteaa johtanut Nieminen (HS 1.10.). Kaksikko perustaa arvionsa Norjan, Britannian ja Tanskan esimerkkeihin. Niissä vastaava uudistustyö aloitettiin jo viime vuosituhannella, ja tulokset alkoivat näkyä olympiatason menestyksenä vasta paljon myöhemmin.

Mutta pitääkö Suomen urheilun todella odottaa vielä jopa kymmenen vuotta uusia voittajia?

Pitääkö Niemisen, Kojonkosken ja kumppaneiden selitys menestymättömyydestä ja uuden menestyksen aikataulusta hyväksyä sellaisenaan?

Toisenlaisiakin näkemyksiä on esitetty.

Muutosprosessin käynnisti urheiluministeri Stefan Wallin vuonna 2008. Hän asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli uudistaa kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun strategia. Työryhmää johti Risto Nieminen, ja se edusti laajasti suomalaista urheilukenttää.

Niemisen työryhmän saama kuva urheilun tilasta oli karu. Wallin vaati muutostyön pikaista käynnistämistä ja odotti näkevänsä tuloksia 2010-luvun lopussa. Ne tulokset voivat jäädä tekemättä.

Byrokratian purkamisessa muutosprosessi on edennyt Niemisen johdolla vauhdilla. Pian urheilun muut kattojärjestöt on fuusioitu Olympiakomiteaan. Myös osa lajiliitoista on yhdistänyt voimiaan.

Suomen huippu-urheilun alakulo voi olympiatasolla jatkua kuitenkin pitkälle 2020-luvulle. Jos näin käy, huippu-urheilun muutosprosessi on pettymys alun odotuksiin nähden.

Ainakin urheilun ulkopuolisten voi olla vaikea ymmärtää verkkaista tulosparannusta.

Harva, jos mikään, yritys linjaa tekevänsä tulosta joskus 10–15 vuoden päästä.

Urheilussa kyse ei ole mistään startup-toiminnasta, vaan Suomen suurimmasta kansanliikkeestä, jolla on paljon osaamista, resursseja, perinteitä ja menestystä.

Veronmaksajien pitäisi ainakin olla hereillä, sillä urheilu rahoitetaan suureksi osaksi heidän euroillaan. Joka vuosi urheilu kokonaisuudessaan saa veikkausrahaa 150 miljoonaa euroa.

Kunnat ja lasten vanhemmat tukevat urheilua laajasti.

Huippu-urheilun osuus on rahoista murto-osa, mutta menestys on viime kädessä koko urheilusektorin tulosta.

Odottavan aika on pitkä. Jos muutostyö lasketaan alkaneeksi Niemisen työryhmän asettamisesta, voi kestoksi tulla jopa 20 vuotta.

Sinä aikana uransa lopettaa muutama urheilijasukupolvi. Urheiluministerin pestiä ehtii hoitaa nykyisellä tahdilla kymmenkunta poliitikkoa ennen kuin muutostyö tuo menestyksen muodossa tulosta.

Moni suuri ongelma ratkeaa sitä ennen. Ihmeitä tapahtuu. Sote-alueet toimivat jouhevasti, valtionvelka on kääntynyt laskuun ja Olkiluodon kolmosreaktori syöttää sähköä valtakunnan verkkoon.