Hamilton johdossa Meksikon GP:ssä – Räikkönen viidentenä

Ratkeaako sunnuntaina kuluvan kauden formula 1 -mestari? Näin käy, jos Nico Rosberg voittaa ja Lewis Hamilton ei ole yhdeksän parhaan joukossa.

Meksikon osakilpailu starttasi kello 21, ja säpinää riitti ensi hetkistä lähtien. Paalulta kisaan lähtenyt Hamilton lukitsi renkaansa ensimmäisessä mutkassa ja veti mutkan suoraksi. Hamilton oikaisi tilanteessa selväsi ja onnistui samalla pitämään paikkansa.

Myös Rosberg oikaisi härskisti, tosin Max Verstappenin pakottamana. Ykkösmutkan tapahtumista ei tullut kuitenkaan seuraamuksia.

Kisaan kuudennesta lähtöruudusta lähtenyt Räikkönen nousi lähdössä viidenneksi. Kisaan alkumetreillä nähtiin myös rytinää, kun Marcus Ericsson ja Pascal Wehrlein osuivat toisiinsa ja Valtteri Bottas tökkäsi Sebastian Vetteliä. Radalle tuli lähes heti startin jälkeen turva-auto.

Kisa jatkui alkurytinän jälkeen tasaisemmissa merkeissä. Hamilton ajoi alkukisan väkevästi kärjessä, kun varikkokäynnit starttasivat.

Vettel oli ainoa kärkikuskeista, joka venytti selvästi varikolle menoaan. Ferrarikuski ajoi 32 kierrosta aika-ajojen kakkososiossa käyttämillään renkailla, kunnes tuli varikolle ja palasi sieltä Räikkösen taakse kuudenneksi. Räikkönen valitteli tiimiradioon renkaidensa pitoa, mutta on pitänyt silti hyvää vauhtia.

Kisa on jatkunut kierros toisensa jälkeen staattisena. Kärkirymä – Hamilton, Rosberg ja Verstappen – on viiden sekunnin sisällä, kun kisaa on ajettu yli 50 kierrosta. Verstappen taistelee toisesta paikasta, pääsee jo kerran ohi mutta tekee virheen ja pysyy kolmantena.

Räikkönen tuli varikolle viidenneltä sijalta kierroksella 46 ja tipahti seitsemänneksi. Suomalaiskuski takoi kuitenkin varikolta tultuaan kisan nopeimman kierroksen.

Kahdeksantena Bottas on repäissyt tallikaveriinsa Felipe Massaan jo lähes yhdeksän sekunnin eron. Bottakselle kirjattiin yli radalla huippunopeus 372,34 kilometriä tunnissa. Jos lukema saa virallisen hyväksynnän, kyseessä on kaikkien aikojen toiseksi kovin suoranopeus.

Tilanne kierroksella 51/71:

1. Hamilton

2. Rosberg +6,8

3. Verstappen + 9,4

4. Vettel +15,2

5. Ricciardo +32,4

6. Hülkenberg +34,6

7. Räikkönen 36,5

8. Bottas +49,6

9. Massa +59,1

10. Perez +60,1