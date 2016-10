Irtileikattu härän pää ja mustat ponchot – Leipzigin nurmipalloilijat on Saksan vihattu ”muoviseura”

Kaksi suomalaista RB Leipzigin riveissä on nähty kaksi suomalaista pelaajaa. Keskikenttäpelaaja Pekka Lagerblom sai kaudella 2011–12 tililleen seitsemän ottelua, joissa syntyi yksi maali. Puolustaja Mikko Sumusalo kuului joukkueen pelaajarinkiin kaudella 2014–15, mutta kentälle asti eivät taidot riittäneet.

Jalkapallon Saksan Bundesliigassa on uusi inhokki. Viime vuosin ylivoimaisen hallitsijan Bayern Münchenin ja muoviseksi haukutun Hoffenheimin ohi on 2. Bundesliigasta pääsarjaan noussut koko maan vihatuin seura.

Sarjataulukon kakkosena komeilee nimittäin vihanpurkauksia eri puolilla maata vastaanottava RasenBallsport Leipzig.

Syytkin ovat selvät.

Vasta vuonna 2009 perustettu joukkue on energiajuomayhtiö Red Bullin yritys vallata Saksan jalkapallomarkkinat ostamalla viidennen sarjatason joukkue SSV Markranstädt, nimetä se uudestaan ja nostaa mahdollisimman nopeasti maan suurseuraksi.

Toiminta on valjastettu palvelemaan etenkin kaupallisia intressejä, mikä lisää vihaa ”muoviseuraa” kohtaan.

Energiajuomajätillä on nimeään kantava joukkue Salzburgissa ja New Yorkissa, mutta Saksassa nimi jouduttiin muuttamaan liigan kiellettyä tuotemarkkinoinnin nimessä.

RasenBallsport oli nokkela keksintö, sillä ”nurmipallourheiluksi” kääntyvä nimi antaa mahdollisuuden käyttää Red Bullin alkukirjaimia esimerkiksi seuran logossa.

Joukkueen alkuperä on kuitenkin kaikilla tiedossa, eivätkä kriitikot ole tyytyneet istumaan hiljaa penkeissään.

Dortmundin fanit jättivät protestiksi matkustamatta joukkueensa ensimmäiseen vierasotteluun Leipzigiin.

”Totta kai Dortmundin tuottaa rahaa, mutta me teemme sitä pelataksemme jalkapalloa. Leipzig pelaa jalkapalloa myydäkseen tuotetta ja elämäntapaa. Siinä on ero”, perusteli mielenilmausta organisoinut Jan-Henrik Gruszecki fanien päätöstä.

Protestista ei ollut hyötyä ainakaan kentällä, sillä Dortmund lähti kotimatkalle 0–1-tappion kärsineenä.

Saksan cupin ensimmäisen kierroksen ottelussa nähtiin vielä värikkäämpi protesti, kun Dynamo Dresdenin kannattajat heittivät katsomosta irtileikatun härän pään.

Kotikannattajien riemuksi Dresden päätti kohujoukkueen taipaleen rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Hoffenheimin kannattajat puolestaan esittelivät itseironian taitojaan vaatimalla kylteissä takaisin Saksan vihatuimman joukkueen titteliä.

Protestit olivat luontevaa jatkoa RB Leipzigin taipaleella. Vuonna 2014 Union Berlinin vieraana yleisö oli pukeutunut mustiin muoviponchoihin, ja ottelu alkoi 15 minuutin hiljaisuudella.

Omistusrakenteeseen ja ”muoviseura”-imagoon keskittyvät kriitikot unohtavat kuitenkin usein, että RB Leipzigin menestysfilosofia nojaa nuoriin lupaaviin pelaajiin.

Joukkueeseen ei esimerkiksi ole viime vuosina hankittu yli 24-vuotiaita jo kannuksensa luoneita tähtiä, vaan kokoonpano on varsin nimetön.

Viime viikonlopun kierroksen 3–1-kotivoitossa Werder Bremenistä avauskokoonpanon keski-ikä oli 24,7, ja ainoa yli 30-vuotias oli toppari Marvin Compper, 31.

Itävaltalaisen Ralph Hasenhüttlen valmentama joukkue pelaa energistä ja viihdyttävää jalkapalloa. Joukkue on tehnyt Bundesliigassa lähes kaksi maalia ottelua kohti eikä ole kärsinyt yhtään tappiota yhdeksässä ottelussa.

Joukkue on lisäksi voittanut laukaukset maalia kohti kahdeksassa ottelussa, joten ei ole ihme, että yleisö viihtyy Red Bull Arenalla.

Kotiotteluiden kiinnostus on noussut vuosi vuodelta, ja kävi viime kaudella ”Härkien” otteita kävi 2. Bundesliigassa ihastelemassa keskimäärin 29 441 katsojaa.

Tällä kaudella meno on vain kiihtynyt, ja stadion on ollut neljässä kotipelissä lähes loppuunmyyty. 42 959 katsojaa vetävän stadionin keskiarvo on peräti 40 849.

Huuman keskellä on syytä muistaa varoittava esimerkki vajaan 600 kilometrin päästä Itävallasta.

RB Leipzigin urheilutoimenjohtaja Ralf Rangnick nimittäin siirsi Red Bull Salzburgista joukkueen kolme parasta pelaajaa Bundesliiga-nousijaan.

Seitsemän Itävallan mestaruutta 11 vuodessa ei riittänyt tyydyttämään energiajuomayhtiön johtajaa Dietrich Mateschitzia ja muuta johtoporrasta, joka himoitsi paikkaa Mestarien liigaan.

Näin sarjan vihatusta hallitsijasta tulikin narri ja ”yleinen naurunaihe”, kuten fanit avoimessa kirjeessään valittivat.

Sama voi tulevaisuudessa odottaa Leipzigin nurmipalloilijoita, ja Mateschitz, 73, lausuikin nousun päätteeksi viime keväänä julki oman toiveensa menestymisen suhteen.

”En halua olla 80-vuotias, kun voitamme ensimmäisen Saksan mestaruuden.”

Lähteet: The Guardian, RB Leipizigin kotisivu, Wikipedia, Daily Mail

Red Bull on monessa mukana

Energiajuomayhtiö Red Bull on mahtitekijä eri urheilulajeissa.

Sillä on kolme jalkapallojoukkuetta, joista kaksi kantaa sen nimeä: New York Red Bulls ja FC Red Bull Salzburg. Saksan Bundesliigan sääntöjä noudattaakseen yhtiö joutui kuitenkin vaihtamaan nimeksi RasenBallsport Leipzigin.

Jalkapallon lisäksi Red Bullilla on myös jääkiekkojoukkue EC Red Bull Salzburg, joka pelaa Itävallan pääsarjassa. Joukkue on voittanut kaksi peräkkäistä mestaruutta.

Formula 1 -sarjassa punaisten härkien autoilla voitettiin neljä peräkkäistä kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruutta vuosina 2010–13, kun Sebastian Vettel tähditti tallin juhlia. Tällä kaudella Red Bullilla ajavat Daniel Ricciardo ja Max Verstappen.

Lisäksi alamäkiluistelun MM-sarja tunnetaan nimellä Red Bull Crashed Ice. Vuodesta 2010 alkaen useamman osakilpailun sarjana käydyn mittelön on kerran voittanut suomalainen, kun Arttu Pihlainen oli ykkönen vuonna 2011.