NHL:n konkaripelaaja Marko Tuomainen nosti Heinolan Peliitat voittoputkeen Mestiksessä – ”muki pestään vasta, kun tulee seuraava tappio”

Ketkä? Marko Tuomainen 44-vuotias, syntynyt Kuopiossa. Hyökkääjä. Pelannut NHL:ää Edmontonissa, Los Angeles Kingsissä ja New York Islanderissa. Kotimaan kiekkoliigaa KalPassa, HIFK:ssa ja Bluesissa. Kaksi MM-hopeaa, 1998 ja 1999, ja MM-pronssi 2000. Suomen mestaruus HIFK:ssa 1998. Kaikkiaan urallaan 1 320 ottelua. Katso tästä linkistä kaikki uran tilastot. Santeri Heiskanen 39-vuotias, syntynyt Helsingissä. Puolustaja. Pelannut liigaa Kiekko-Espoossa, HIFK:ssa, Jokereissa, Pelicansissa ja Bluesissa. Kaikkiaan urallaan 819 ottelua. Katso tästä linkistä kaikki uran tilastot. Jani Keinänen 40-vuotias, syntynyt Hämeenlinnassa. Hyökkääjä. Pelannut liigaa HPK:ssa, Pelicansissa ja Ilveksessä. Kaikkiaan urallaan 1 070 ottelua. Katso tästä linkistä kaikki uran tilastot.

Heinola

Näistä numeroista on vaikea panna paremmaksi: 1 347, 1 552 ja 3 209.

Ensimmäinen luku kertoo, kuinka monta jääkiekon SM-liigan ottelua Heinolan Peliittojen valmentajat ovat pelanneet yhteensä.

Toinen luku kertoo, kuinka monta runkosarjan ottelua ja pudotuspeliä he ovat yhteensä pelanneet. Kolmas luku kertoo uran varrella kaikkien pelattujen ottelujen yhteismäärän.

Luulisi, että tällä kokemuksella syntyy myös tulosta.

Syntyyhän sitä. Alkuun päästyään Peliitat on päässyt voittokierteeseen jääkiekon Mestiksessä.

Päävalmentaja Marko Tuomainen ja apuvalmentajat Santeri Heiskanen ja Jani Keinänen ovat ottelumäärät laskien Mestiksen kokeneimpia valmentajia.

”Kokeneita olemme vain pelaajina, valmentajina uusia”, sanoo Tuomainen, jolla on menossa ensimmäinen kausi päävalmentajana missään seurassa.

Viime kaudella Tuomainen oli Peliittojen kakkosvalmentajana. ”Päävalmentajana kaikki on uutta. Tässä on yllättävän paljon tekemistä. Pelaajana oli helpompaa”, Tuomainen sanoo 231 liigapelin ja 79 NHL-ottelun kokemuksella.

Perjantai-ilta alkaa olla kuumimmillaan Heinolan kylmässä jäähallissa. Peliitat on saanut vastaansa Kiekko-Vantaan, joka pelaa samanlaista ”kutinakiekkoa” kuin isäntäjoukkue. Vastustajan hyökkääjiin käydään kiinni hyvissä ajoin ennen omaa päätyä.

”Mestiksessä peli ei ole niin organisoitua kuin Liigassa. Pelaajien pitää pyrkiä itse ajattelemaan ja luomaan paikkoja. Vauhtia voi olla enemmän kuin Liigassa, mutta taitoa onvähemmän”, Tuomainen pohtii ja hörppää kahvia pesemättömästä mukistaan.

”Muki pestään vasta, kun tulee seuraava tappio.”

Mestistä on totuttu pitämään väliinputoajien sarjana. Tuomaisen mukaan se ei pidä enää paikkaansa. Mestis on ponnahduslauta ylöspäin niin pelaajalle kuin valmentajallekin.

Silti Mestis on pitkälti amatöörisarja. Pelaajapalkkiot ovat pieniä tai niitä ei ole ollenkaan. Peliittojen joukkueesta viisi käy siviilitöissä tai opiskelee. Joukossa on yksi lääketieteen opiskelija.

”Mestikseen ei tulla rikastumaan”, sanoo Keinänen, joka pelasi HPK:ssa, Pelicansissa ja Ilveksessä yhteensä 685 liigapeliä.

Viimeiset vuotensa hän pelasi Mestistä KooKoossa ja Peliitoissa, jossa hän oli joukkueen kapteenina. Ajatus valmentamisesta kypsyi silloin.

”Hakeuduin tarkoituksella Mestikseen, että pääsisin joskus valmentajaksi”, Keinänen, 40, sanoo.

Myös Tuomainen, 44, ja Heiskanen, 39, suunnittelivat valmentajan uraa ollessaan pelaajina. Tuomainen hakeutui tarkoituksella Sveitsiin liigaan, jossa hän sai pelaajana valmennusoppia.

”Päävalmentaja kyseli pelaajilta ja kuunteli. Yritän olla samalla tiellä, vaikka viimeisen sana on minulla.”

Heiskanen sanoo miettineensä valmentamista viimeiset viisi vuotta peliurallaan HIFK:ssa, Jokereissa, Pelicansissa ja Bluesissa.

Tuomainen ja Heiskanen ovat pelanneet Liigaa samoissa seuroissa, samoin Tuomainen ja Keinänen yhtä aikaa Mestistä KooKoossa.

Vanhat siteet olivat osin takana, kun Tuomainen kokosi valmennusrinkiään Heinolaan. ”Halusin erikseen puolustuksesta ja hyökkäyksestä vastaavan valmentajan. Kun seuran johto näytti vihreää valoa, otin nämä”, Tuomainen nauraa ja osoittaa apuvalmentajiaan.

Kenelläkään ei sen sijaan ole siteitä paikkakuntaan. Jokaisen sopimus on voimassa tämän kauden.

Tuomainen myöntää, että hänen haaveenaan on päästä Mestistä pitemmälle kiekkovalmentajana.

Ensin pitää antaa näytöt alaportaalla ennen kuin voi haaveilla muusta. ”Mennään vuosi kerrallaan.”

Tv-katsojien määrän perusteella Mestiksestä on tullut tänä syksynä lähes yhtä suosittu jääkiekkosarja kuin Liigasta. Yle näyttää viikossa yhden ottelun, jolla on perjantaisin yli 100 000 katsojaa. Nelosen liigakoosteohjelma (Liiga: Illan parhaat) kerää myös reilut 100 000 katsojaa. Liigaottelut näkyvät Nelosen maksukanavilla ja Ruutu+-palvelussa.

Tv-näkyvyys nostaa sarjan arvostusta. Kahden kolmen vuoden sisällä arvostus kasvaa, kun Liiga todennäköisesti avautuu ja Mestiksen voittaja voi päästä karsimaan noususta.

”Nyt kun isot seurat, Sport, KooKoo ja Jukurit, on sinne jo nostettu, me muut voimme pelata aidosti noususta. Onhan se hölmöä, että kilpailu on otettu pois sulkemalla Liiga”, Tuomainen sanoo.

Kiekkoilta Heinolassa alkaa hiljentyä. Noin 400 katsojaa lähtee tyytyväisenä kotiin.

Päävalmentaja Tuomainen juo voittokahvit seitsemännen kerran pesemättömästä mukistaan. Tarvittiin tosin voittolaukauskisa ennen kuin Kiekko-Vantaa kaatui maalein 3–2.

Sitten Tuomainen pakkaa autonsa ja lähtee viettämään vapaata viikonloppua perheensä luokse Tikkurilaan Vantaalle.

”Täytyy mennä katsomaan poikaa, että tuntee minut vielä.”

Mestis jatkuu maaottelutauon jälkeen 9. marraskuuta. Peliitat on sarjassa kuudentena 24 pisteellä. Sarjajohtaja SaPKolla on 36 pistettä.

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.