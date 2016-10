Jarkko Niemisen salibandykauden avaus siirtyy loppuvuoteen – ”juoksukielto jatkuu edelleen”

Tampereen Classicissa pelaavan Jarkko Niemisen salibandykauden avaus siirtyy loppuvuoteen, Classics kertoo tiedotteessaan. Viime viikolla tehdyn magneettikuvauksen mukaan paraneminen on edennyt hyvin, mutta hitaammin kuin alun perin toivottiin. Entisellä tennisässällä Niemisellä on kantapään kantakalvossa voimakas tulehdus.

”Juoksukielto jatkuu edelleen”, Nieminen toteaa tiedotteessa.

”Vammasta on tullut ylivoimaisesti urheilu-urani pisin harmi. Vaikka kyseessä ei ole edes mikään tyypillinen urheiluvamma, se on kivulias ja parantumisprosessi on todella pitkä.”

Nieminen on toipumisen aikana muun muassa hionut laukaustaan. Nieminen uskoo, että pelikunnossa hän voisi olla jouluna.

Nieminen teki viime keväänä Classicsin kanssa sopimuksen pelaamisesta salibandyliigassa,

Hänet houkutteli salibandyyn Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola ja päävalmentaja Petteri Nykky.

Nykky oli monena vuonna nähnyt Niemisen salibandyn pelaamista tennis- ja golfammattilaisten perinteisessä haasteottelussa. Siellä Nykky toimi golfarijoukkueen valmentajana, koska hän on myös meritoitunut golfvalmentaja.

”Olin katsonut Jarkon pelaavan ja ajatellut, että onpahan mieletön liike ja että tuollaista saatettaisiin tarvita tuolla meidän liigassa”, Nykky sanoi HS:lle viime huhtikuussa.