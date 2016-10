Krista Pärmäkoski jättää vielä ajatukset Therese Johaugin kilpailukiellon seurauksista vähemmälle: ”Pitää olla elämänsä kunnossa”

Lahti. Suomen viime kauden menestynein naishiihtäjä Krista Pärmäkoski ei ole omien sanojensa mukaan miettinyt vielä sitä, että alkavan MM-talven eräänlainen menestysmarkkina on menossa rajusti uusiksi Norjan Therese Johaugin dopingkäryn seurauksena.

Kaiken järjen mukaan ja antidopingtyön uskottavuuden nimissä Johaug saa steroidikärystään kilpailukiellon, joka pitää hänet sivussa ainakin tämän kauden.

Nyt Johaug on väliaikaisessa kilpailukiellossa.

Viime kaudella Pärmäkoski sijoittui maailmancupin kokonaiskilpailussa parhaana ei-norjalaisena neljänneksi.

Cupin ykkönen oli Johaug, joka päätyi Pärmäkosken edelle käytännössä lähes jokaisessa osakilpailussa.

”Ennen kuin tuomio on tullut, on vaikea lähteä miettimään, ketä on viivalla. Koko ajan harjoittelen sen mukaan, että kaikki kovat on paikalla. Jos haluaa olla kolmen joukossa, pitää olla itsekin elämänsä kunnossa”, Pärmäkoski sanoi tiistaina Lahdessa tulevien MM-latujen maisemissa.

Hän asuu nykyään osa-aikaisesti Lahdessa Pelicansin liigajoukkueen fysiikkavalmentajana toimivan miehensä Tommi Pärmäkosken työn takia.

Pärmäkoski kuitenkin myönsi, että näkymät kansainväliseen kilpailukauteen ovat nyt muuttuneet Johaugin tapauksen myötä.

”Kaikki näkevät varmaan tilanteen tällä hetkellä sillä tavalla, että on paljon mahdollisuuksia. Kaikki tekevät parhaansa, ja itse on pakko tehdä myös sen minkä pystyy. Ja olisin tehnyt joka tapauksessa, vaikka käryä ei olisi tullut.”

Johaugin käryä Pärmäkoski kommentoi matalalla profiililla.

”Ainahan se on yllätys, jos tulee käry. Ainoa fakta on se, että on ollut väärinkäyttöä. Muuta siitä ei voi tässä vaiheessa sanoa.”