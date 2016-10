Supertähti Aleksander Ovetshkin ylistää Patrik Lainetta: ”Hän voi tehdä 50 tai 60 maalia”

Washington

Winnipeg Jetsin nuori supertähti Patrik Laine pääsee ensi yönä pelaamaan nuoruutensa idolia Aleksander Ovetshkinia vastaan. The Washington Post -lehti rakensi tähtien kohtaamisesta pelin suuren draaman.

Ovetshkinilta kysyttiin, mitä hän ajattelee siitä, että on NHL:n ehkä kuumimman nuoren tähden esikuva.

”En minä niin vanha ole, mutta on kiva kuulla eri pelaajilta, että olen ollut heidän esikuvansa tai jotain sellaista”, Ovetshkin myhäili.

”Kun olin itse pikku poika, minäkin seurasin eri pelaajia ja yritin jäljitellä heitä. Se on kivaa.”

Ovetshkin on 31-vuotiaana yhä NHL:n pelätyin maalintekijä. Hän on tehnyt seitsemällä edellisellä kaudella vähintään 50 maalia, eikä vauhti kaukalossa tunnu hidastuneen tälläkään kaudella.

Ennen illan peliä 18-vuotias Laine johti liigan maalipörssiä kuudella maalilla ja kahdella syötöllä. Ovetshkin on kerännyt neljä maalia ja kaksi syöttöä.

Pelaajina miehet ovat samantyyppisiä vahvoja ja kovaa ampuvia isoja laitureita. Laineella mittaa on 194 senttiä, Ovetshkinilla 191. Molemmat hyökkäävät vasemmalta laidalta ja ampuvat oikealta puolelta.

Washington Postin haastattelema entinen Calgary Flamesin päävalmentaja Craig Button sanoo, että Laine on pelaajana lähempänä Brett Hullia kuin Ovetshkinia.

”Kuinka heitä kahta voi verrata. Jos käyttäisin koripallopelaajia, sanoisin, että Ovi on LeBron [James ] ja Laine saattaa olla Kobe Bryant. Ihan yhtä tehokkaita, mutta eri tavalla.”

Buttonin mielestä Laineella on kykyjä tehdä 50 maalia kaudessa.

”Molemmat miehet voivat päihittää sinut niin monella tavalla. Heillä on kova laukaus tai nopea laukaus, he ampuvat suoraan kuljetuksesta ja he ovat tarkka-ampujia. Maalivahdit tietävät, että kun Ovetshkin on jäällä, laukaus on tulossa, mutta he eivät silti saa sitä kiinni. Sama juttu Laineen kanssa.”

Kehuja ei säästellyt Ovetshkinkaan. ”Hänellä on taitoa ja hän on ilman muuta loistava maalintekijä. Hän voi tehdä 50 tai 60 maalia, jos hän jatkaa pelaamista samaan malliin.”

Kiekko putoaa jäähän Washingtonissa ensi yönä kello kaksi Suomen aikaa.