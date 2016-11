Homokommenteistaan potkut saanut Valavuori pysyy koripalloliiton toimintakiellossa joulupäivään asti

Homokommenteillaan järkyttänyt Aleksi Valavuori on saanut Suomen Koripalloliitolta kahden kuukauden toimintakiellon, joka päättyy 25. joulukuuta. Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön perustelujen mukaan Valavuoren Twitter-tilillään esittämä lausunto on ollut loukkaava, ja Valavuoren teko on ollut syrjivä ja vastoin urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita.

Kurinpitopäätöksen mukaan kahden kuukauden toimintakielto koripallossa on riittävä kurinpitoseuraamus, kun Valavuoren työnantaja Espoo United Basket purki Valavuoren työsopimuksen seuran toiminnanjohtajana.

Kurinpitopäätöksen perusteluiden mukaan twiitissä oli viitattu Espoo United Basket –koripalloseuraan, joten kurinpitosääntöjen mukaan kyseessä on seuran toiminnassa tapahtunut teko, vaikka twiitti onkin lähetetty Valavuoren henkilökohtaiselta tililtä.

Toimintakiellon aikana henkilö ei voi toimia seuran edustajana koripalloyhteisössä, eikä toimia työtehtävissä seuran ottelutapahtumissa.

Valavuori pyysi kommenttejaan anteeksi, mutta menetti työnsä pian sen jälkeen.

Valavuoren kommentit herättivät keskustelua siitä, miten homovastaisuus näkyy työelämässä.