Krista Pärmäkosken tie Lahden MM-hiihtoihin käy simulaattorin kautta – ”Ainakin se on antanut itseluottamusta”

Kuka? Krista Pärmäkoski Syntynyt 12.12.1990. 160 cm, 57 kg. Lähtöisin Ikaalisista, asuu Kuortaneella ja osittain Lahdessa. Naimisissa jääkiekkovalmentaja Tommi Pärmäkosken kanssa. Valmentaja: Matti Haavisto. Harrastanut suunnistusta, pyöräilyä, pianonsoittoa, partiota, 4H-kerhoa ja tanhua. Parhaita saavutuksia: Viestin olympiahopea 2014 (ankkuri), sprinttiviestin MM-hopea 2011, viestin MM-pronssi 2011 ja 2015, sprinttiviestin MM-pronssi 2013, Kolme kertaa neljäs Tour de Skin kokonaiskilpailussa (paras suomalainen), MM-kisoissa 5:s (10 km/p) 2011, maailmancupissa seitsemän kertaa top-3:ssa, alle 20- ja 23-vuotiaitten maailmanmestari.

Lahti

Torstaina se tapahtuu neljännen kerran tämän harjoituskauden aikana.

Hiihtäjä Krista Pärmäkoski kapuaa Lahden MM-kisojen yhdistelmäkilpailun radan nousuja.

Vapaan tekniikka vaihtelee nousun jyrkkyyden mukaan ns. kuokan ja wassbergin välillä.

Oikeasti Pärmäkoski ei kuitenkaan puuskuta Lahden maastoissa vaan rullasuksilla Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun isolla juoksumatolla Jyväskylässä.

Tietokone säätää maton kulmaa automaattisesti niin, että nousut muistuttavat jyrkkyydeltään ja kestoltaan mahdollisimman paljon Lahden 3,75 km:n vapaan lenkkiä.

Kyseessä on siis eräänlainen Lahden MM-latujen simulaattori.

Samalla Pärmäkoski voi edessään olevalta näytöltä seurata, miltä oma tekniikka näyttää ja tarvittaessa korjata sitä.

Keikat Jyväskylään ovat yksi esimerkki siitä, että Pärmäkoski haluaa kääntää vähän erikoisemmatkin kivet matkalla MM-kisoihin.

”Ainakin se on antanut itseluottamusta. Toki on eri asia hiihtää rullilla kuin suksilla. Siinä tekee samalla mielikuvaharjoittelua. Siellä huomaa, että eivät ne nousut olekaan sen pidempiä. On jaksanut aina maaliin asti. Kisoissa voi sitten lähteä aavistuksen aikaisemmin ottamaan omaa loppukiriä”, Pärmäkoski sanoi tiistaina HS:lle mediatapaamisessa Lahdessa.

Viime kaudella Pärmäkoski oli Suomen menestynein naishiihtäjä. Uransa parhaana talvena hän sijoittui maailmancupin kokonaiskilpailussa neljänneksi – parhaana ei-norjalaisena.

Nyt, 25-vuotiaana, hän on ikäisekseen jo erittäin kokenut hiihtäjä, kun takana ovat neljät MM-kisat ja kahdet olympialaiset.

Arvokisoista Pärmäkoskella on kaksi hopeaa ja kolme pronssia, kaikki viesteistä.

Henkilökohtaisesti uran paras arvokisasaavutus on yhä 21-vuotiaana vuonna 2011 Oslon MM-kisoissa saavutettu 10 km:n (p) viides sija. Silloin eroa mitaliin jäi 14 sekuntia.

”Sen jälkeen en ole saanut kauden parasta suoritusta irti arvokisoissa.”

Syynä ovat olleet sairastelut joko ennen kisoja tai niitten aikana. Esimerkiksi Sotšin olympialaisissa Pärmäkoski oli antibioottikuurilla.

Nyt Pärmäkoski sanoo olevansa urallaan siinä vaiheessa, että on tuloksenteon aika myös henkilökohtaisella tasolla.

Se tarkoittaa mitalia.

”Tämä ja seuraava kausi ovat tärkeitä. Uskon, että pystyn saavuttamaan Lahdessa tavoitteeni, jos kaikki menee nappiin.”

Se tavoite on mitali MM-kisojen omalla päämatkalla, 10 km:n (p) väliaikalähtöisessä kilpailussa. Samalla matkalla Pärmäkoski sijoittui toiseksi ennen viime joulua maailmancupissa Italian Toblachissa.

Sitä hän pitää viime kauden parhaana kansainvälisenä suorituksenaan, vaikka maailmancupin viimeisessä osakilpailussa Kanadassa hän oli takaa-ajokilpailussa osuusaikojen nopein.

Toblachissa Pärmäkosken edellä oli vain Norjan Therese Johaug, joka kaiken järjen mukaan ja antidopingtyön uskottavuuden nimissä saa dopingkärystään ainakin tämän kauden kattavan kilpailukiellon.

Harjoituskausi kohti Lahtea on sujunut niin suotuisasti, että Pärmäkoski tuntee olevansa viime kautta parempi hiihtäjä.

Kaksi vuotta sitten HS:n haastattelussa hän arvioi olevansa kahdeksan prosentin päässä potentiaalinsa mukaisesta huipputasosta.

”Nyt se voisi olla jotain 7,5 prosenttia”, hän sanoi muistamatta kahden vuoden takaista lukemaa.

”Ai silloin oli kahdeksan. No, sanotaan sitten vaikka kuusi”, hän naureskeli.

Maksimaalisen hapenoton testit Kihulla Jyväskylässä ovat kertoneet samasta huipputasosta, joka oli vuosi sitten.

Tuolloin Pärmäkoski puhalsi lukeman 69,3 milliä (painokiloa kohti minuutissa). Se on kansainvälisen luokan lukema.

”Nyt millit olivat samoissa, mutta matolla hiihdin ennätykseni, puoli minuuttia pidempään, 29.30.”

Kestävyys on Pärmäkosken mukaan nyt viime vuotta parempi, mutta hän on kehittynyt myös teknisesti.

”Pertsalla on ollut haasteita, että potku menee välillä aika lyhyeksi. Nyt siihen on saatu rentoutta, ja liuku on hyvää.”

Jonkinlaisen ahaa-elämyksen hän sai maailmancupin finaaleissa viime keväänä muuttamalla ylävartalon kulmaa eli ottamalla enemmän etunojaa.

”Sen jälkeen jalat ja kaikki lähti toimimaan tosi hyvin.”

Ratkaisevan vinkin antoi päävalmentaja Reijo Jylhä.

”Taisin siinä sanoa Reijolle, että minä taidan muuten voittaa sen viimeisen kisan.”

Näin myös tapahtui.

Poiminnat: ”Oltiin aika reunalla, mutta ei pudottu rotkoon”

1) Krista Pärmäkoski otti jo viime kaudella enemmän riskejä harjoittelussaan sillä seurauksella, että harjoituskuormituksen mittarit menivät punaiselle aiempaa useammin.

Sama on jatkunut. Ennen sunnuntaina päättynyttä 16 päivän jäätikköleiriä Italian Val Senalesissa Pärmäkoskella oli valmentaja Matti Haaviston mukaan helpoin viikko kymmeneen vuoteen.

Silloin yösykeseurantaa tekevä mittari näytti punaista, ja oli pakko huilata.

”Nukuin joka aamu vähintään puoli kymmeneen ja kerran jopa 11:een. Silloin oltiin aika reunalla, mutta ei pudottu rotkoon”, Pärmäkoski kuvasi.

2) Vaikka Lahden MM-kisat ovat niin sanotusti meren pinnan tasolla, Pärmäkoski satsaa korkean paikan harjoitteluun.

Heinäkuussa hän oli omalla leirillä Italian Seiser Almissa 2 000 metrin korkeudella. Samassa paikassa on tarkoitus vetää oma valmistautumisleiri helmikuussa. Silloin suurin osa muusta MM-joukkueesta leireilee tämän hetken suunnitelman mukaan ”alhaalla” Saksan Ruhpoldingissa.

Korkean paikan satsauksessa Pärmäkoski haluaa noudattaa samanlaista kaavaa, joka tuotti tulosta ennen Oslon MM-kisoja kuusi vuotta sitten.

”Korkealla harjoittelu sopii minulle hyvin.”

3) Pärmäkoski ei ole omien sanojensa mukaan miettinyt vielä sitä, että alkavan MM-talven eräänlainen menestysmarkkina on menossa rajusti uusiksi Norjan Therese Johaugin dopingkäryn takia.

”Kaikki näkevät varmaan tilanteen tällä hetkellä sillä tavalla, että on paljon mahdollisuuksia. Kaikki tekevät parhaansa, ja itse on pakko tehdä myös sen minkä pystyy. Jos haluaa olla kolmen joukossa, pitää olla itsekin elämänsä kunnossa”, Pärmäkoski sanoi.

4) Kilpailukautensa Pärmäkoski aloittaa puolentoista viikon kuluttua Tykkikisoissa Muonion Oloksella.

”Siellä hiihdän vain yhden matkan, joka todennäköisesti on pertsan vitonen.”