Tuukka Rask loisti Floridan kaadossa

Tuukka Rask on yksi tämän hetken kuumimmista maalivahdeista NHL:ssä. Tiistain kierroksella muurikunnossa. Rask oli 33 torjunnallaan Boston Bruinsin ykköspelaaja, kun Boston haki 2–1-vierasvoiton Florida Panthersia vastaan.

Rask, 29, nollasi edellisellä kierroksella Detroitin. Toinen nollapeli putkeen ei ollut kaukana, sillä Florida onnistui ohittamaan eleettömän varmasti pelanneen suomalaisvahdin vajaat viisi minuuttia ennen päätössummeria.

”Hän oli suurin syy siihen miksi saimme tänään kaksi pistettä,” Kehui Bostonin valmentaja Claude Julien.

Nivusvaivasta alkukaudella kärsinyt Rask on torjunut kaikista viidestä ottelustaan voiton. Torjuntaprosentti on vakuuttava 96,1. Samoin päästettyjen maalien keskiarvo (1,20). Savonlinnalainen on päästänyt viidessä ottelussa vain kuusi kiekkoa selkänsä taakse.

Viime kaudella maalien kanssa tuskaillut Valtteri Filppula jatkaa tehokasta alkukauttaan.

Tiistain kierroksella Filppula, 32, teki tehot 1+1, kun Tampa Bay Lightning ryöpytti vieraissa New York Islandersia 6–1. Filppula teki vierasjoukkueen kuudennen maalin toisen erän puolivälissä. Syöttöpisteen suomalaishyökkääjä sai Brian Boylen tekemään 4–0-maaliin.

Tampan konkarisentteri teki viime kaudella vain kahdeksan maalia ja 31 pistettä. Tämän kauden ensimmäisestä kymmenestä ottelusta Filppulalla on kasassa jo neljä osumaa ja seitsemän tehopistettä.

Filppulan tehokkaan alkukauden taustalla on aiempaa hyökkäävämpi rooli. Viime kaudella Päävalmentaja Jon Cooper halusi vantaalaisen pelaavan puolustavammassa roolissa, mikä näkyi tehopisteissä. Tänä syksynä Filppula on pelannut Alex Killornin ja Brayden Pointin kanssa tehokkaasti yhteen.

Winnipegissä Patrik Laine kohtasi ensimmäistä kertaa NHL:ssä idolinsa Aleksandr Ovetshkinin. Venäläistähden edustama Washington Capitals voitti Winnipeg Jetsin 3–2. Laine ja Ovetshkin jäivät pisteittä.

Jetsin suomalaishyökkääjä Joel Armia alusti hienolla esityöllään kotijoukkueen 2–2-tasoituksen. Armia joutui seuraamaan lähietäisyydeltä, kun Washingtonin Jay Beagle teki vieraiden voittomaalin 30 sekuntia ennen loppua.

Minnesota Wildin luottohyökkääjä Mikael Granlund teki Wildin 1–1-tasoituksen ylivoimalla 2–1-kotitappiossa Buffalo Sabresia vastaan.

Granlund on tehnyt viidessä viime ottelussa viisi pistettä (2+3). Yhteensä hänellä on kasassa kymmenestä ottelusta kuusi pistettä (2+4).

Kierroksen ennakkoon hehkutetuin ottelu pelattiin Torontossa, kun Maple Leafs isännöi Edmonton Oilersia. Ottelusta rakenneltiin Connor McDavidin 19, ja Auston Matthewsin, 19, välistä kamppailua, mutta kahden viime kesän ykkösvaraukset jäivät sivurooleihin Toronton 3–2-jatkoaikavoitossa.

NHL tiistaina:

NY Rangers–St. Louis 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)

Columbus–Dallas 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0), D: Antti Niemi 25/28 torjuntaa

NY Islanders–Tampa Bay 1–6 (0–3, 1–3, 0–0), T: Valtteri Filppula 1+1

Toronto–Edmonton 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

Ottawa–Carolina 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Florida–Boston 1–2 (0–1, 0–1, 1–0), B: Tuukka Rask 33/34 torjuntaa

Minnesota–Buffalo 1–2 (0–1, 1–0, 0–1), M: Mikael Granlund 1+0

Winnipeg–Washington 2–3 (0–1, 0–1, 2–1), Wi: Joel Armia 0+1

Chicago–Calgary 5–1 (1–0, 0–1, 4–0)

Colorado–Nashville 1–5 (1–2, 0–1, 0–2), N: Pekka Rinne 28/29 torjuntaa

Arizona–San Jose 3–2 (0–1, 3–0, 0–1)

Los Angeles–Anaheim 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)