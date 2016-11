Mesut Özilin taidonnäyte varmisti Arsenalille pudotuspelipaikan

Arsenal ja Paris Saint-Germain lohkossa A sekä Atletico Madrid ja Bayern München lohkossa D varmistivat tiistai-iltana paikkansa jalkapalloilun Mestarien liigan pudotuspeleissä.

Lontoolainen Arsenal oli aluksi vaikeuksissa vierasottelussa bulgarialaista Ludogorets Razgradia vastaan. Viidentoista minuutin pelin jälkeen kotijoukkue oli yllättäen ottanut jo kahden maalin johdon.

Granit Xhaka ja Olivier Giroud toivat Arsenalin tasoihin, ja kolme minuuttia ennen täyttä aikaa Mesut Özil viimeisteli Arsenalin voittomaalin. Maali oli Özililtä komea taidonnäyte.

Özil juoksi pallon kanssa kohti maalia, nosti pallon ohi vastaan tulleen maalivahdin ja kiersi kaksi puolustajaa ennen kuin laittoi pallon tyhjään maaliin.

Vaikka jatkopaikka on jo varma, haluaa Arsenal ehdottomasti voittaa lohkonsa. Se saattaisi tuoda hieman helpomman vastustajan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

”Nyt meidän on säilytettävä tulostasomme siihen saakka kunnes kohtaamme toisen kerran Paris Saint-Germainin. Toivottavasti olemme sen jälkeen lohkon kärjessä”, sanoi Arsenalin valmentaja Arsene Wenger BBC:n radiohaastattelussa.

Sekä Arsenal että PSG ovat keränneet neljästä ottelustaan kymmenen pistettä. PSG voitti tiistaina vieraskentällä Baselin 2–1.

Myös D-lohkon voitto on kahden kauppa, mutta sillä erotuksella, että Atletico Madrid on selvässä etulyöntiasemalla. Atletico voitti ensimmäisessä keskinäisessä kohtaamisessa Bayern Münchenin. Espanjalaisilla on 12 ja saksalaisilla 9 pistettä.

Tiistain Atletico kukisti kotikentällään Rostovin 2–1 ja München otti samoin numeroin vierasvoiton PSV Eindhovenista.