Fifa aikoo kieltää sodissa kaatuneiden muistamisen MM-karsinnassa – Britannian pääministeri: ”Täydellisen törkeää”

Britannian pääministeri Theresa May vastustaa kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan päätöstä kieltää pelaajien unikonkukkatunnukset Englannin ja Skotlannin MM-karsintaottelussa 11. marraskuuta. Unikonkukan päivä (poppy day) on juuri 11. marraskuuta, jolloin Britanniassa vietetään kaatuneiden ja veteraanien muistopäivää. Unikonkukka on muistopäivän perinteinen tunnus.

”Päätös on täydellisen törkeä”, May sanoi pääministerin kyselytunnilla.

”Pelaajamme haluavat osoittaa kunnioitusta heille, jotka antoivat elämänsä heidän turvallisuutensa vuoksi. On täysin oikein, että he saavat osoittaa tämän.”

May vielä lisäsi kierroksia toteamalla, että Fifan olisi syytä puhdistaa omat sotkunsa ennen kuin tulevat kertomaan, miten muiden pitää toimia. Fifassa on ollut muun muassa useita lahjusskandaaleja.

Englannin jalkapalloliitto FA:n puheenjohtaja Greg Clarke totesi tv-yhtiö ITV:lle, että Englanti aikoo käyttää tunnuksia Wembleyllä pelattavassa ottelussa.

Fifan päätös perustuu siihen, että Fifa kieltää tapahtumissaan poliittiset kannanotot.

Päätös on saanut myös kansalaiset liikkeelle. Vetoomus päätöksen perumisen puolesta on saanut lähes 200 000 allekirjoitusta. Vetoomuksen perustaja, entinen Britannian ilmavoimien suunnistaja John Nichol korosti, että kyse ei ole poliittisesta tempauksesta.

”Unikonkukka ei ole ollenkaan poliittinen kannanotto. Se ei voisi olla kauempana poliittisesta kannanotosta”

Vuonna 2011 Fifa hyväksyi Englannille pitää pelipaidoissa hihanauhoja, joissa oli unikonkukkasymboli.

Lähde: AFP