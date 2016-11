Kristian Kuusela tuli kaukaa Habarovskista antamaan näyttöjä Leijonissa

Seinäjoelta kotoisin oleva Kristian Kuusela piipahti viime viikon torstaina elämänsä ensimmäisen kerran Kiinassa.

Kuusela ei olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että hänen ensimmäinen vierailunsa Kiinaan menee sykkivässä Shanghaissa jääkiekkoa pelatessa.

Shanghai pursuaa elämää ja on Kiinan suurin kaupunki yli 24-miljoonaisella väestöllään ja kaupallinen keskus. Kunlun Red Starin ja Kuuselan Amur Habarovskin välisessä ottelussa pulssia nostattava syke jäi kauaksi kaupungin kirkkaista valoista. Yleisömääräksi ilmoitettiin 721.

”No, joo. Yleisöä oli varmaan 250 yhteensä”, Kuusela sanoo hiukan kiusaantuneena jääkiekkomaajoukkueen mediapäivänä. ”Vähän treenipelifiilis.”

Amur Habarovsk on niin lähellä Kiinan rajaa kuin Venäjällä voi olla, mutta jääkiekko on siellä tuhat kertaa suurempaa kuin rajan eteläpuolella.

”Meillä on kotona ollut 7 000 katsojaa ja todella hyvä fiilis. Vähän erilaista oli pelata, mutta eipä sitä huomaa, kun kentälle menee”, Kuusela sanoi Shanghain kiekkokulttuurista, joka ei ole vielä päässyt pahemmin orastamaan.

Virallisesti Kunlun Red Star on uusin KHL-joukkue kotipaikkanaan Peking, mutta suurimman osan kotiotteluista se on pelannut Feiyang Ice Skating Centerissä, jonne mahtuu vain noin 3 000–4 000 katsojaa. Sekin tuntui olevan liian suuri tila 24 miljoonan ihmisen metropolissa.

”Aika eksoottinen paikka. Kiva, että jääkiekon parissa pääsee tuollaisiin paikkoihin”, Kuusela sanoo.

Habarovsk oli pitkään KHL:n kaukaisin paikka Helsingistä katsottuna, kunnes Vladivostok ja Kiina tulivat mukaan. Jollain lailla kiehtova Habarovsk on edelleen.

Se on sama kaupunki, jossa valmentaja Hannu Jortikka valittiin Vuoden mieheksi, kun Amur alkoi menestyä viidennellä KHL-kaudellaan. Siitä on jo monta vuotta, kun Jortikka puhalsi Habarovskin pölyt jaloistaan ja vaihtoi maisemaa.

”Kyllä siellä on iso arvostus häntä kohtaan vieläkin”, Kuusela sanoi. ”Se on ainut kerta, kun ovat päässeet play offsiin.”

Jortikan joukkue teki historiaa etenemällä pudotuspeleihin 2011–2012, ja uusintaa odotellaan Kiinan rajan pinnassa, mutta vaikeaa se on.

Itäisessä konferenssissa Amur on viimeistä edellinen, mutta pudotuspeliviivaan on vain kuusi pistettä. Se tuntuu pieneltä määrältä, mutta on paljon, kun viivan ja Amurin väliin mahtuu viisi joukkuetta.

”Varsinkin kotona me pelaamme ihan hyvää lätkää. Me teemme aika vähän maaleja, mutta [ Juha ] Metsola antaa meille voittomahdollisuuden joka ilta”, Kuusela kehuu entistä seurakaveriaan Tapparasta. Nyt he ovat taas yhdessä, mutta vähän kauempana kotoa.

Kaksikon Metsola–Kuusela täydentää Teemu Ramstedt, joka oli Kuuselan kova vastus viime kevään liigafinaaleissa. Nyt he pelaavat samassa ketjussa, jonka kolmas lenkki on tšekkihyökkääjä Tomáš Zohorna.

Perheelliselle Kuuselalle elämä Habarovskissa vaatii tarkkaa kalenterin selaamista. Hän pelasi Shanghaissa viime torstaina ja oli perheensä luona Tampereella jo perjantaina. Sunnuntaina Karjala-turnauksen jälkeen Kuusela vaihtaa maajoukkueen hotellista Amurin hotelliin.

Amur kohtaa Jokerit ensi viikon tiistaina, ja joukkue on jo kokoontunut ”nurkan taakse” Moskovaan harjoittelemaan.

”Sunnuntaina joukkue matkustaa tänne, ja liityn heidän mukaansa, mutta ehdin olla neljä päivää kotona ennen maajoukkueen kokoontumista.”

Lokakuussa Kuuselan perhe oli kolme viikkoa Habarovskissa, ja sama matka odottaa tammikuussa. Silloin ovat isä ja paukkuva pakkanen vastassa.

Aikaeromatkat ja siihen lisätyt pelit ovat kuluttavimpia yhdistelmiä urheilussa, mutta Kuusela ei purnaa.

”Sieltä Moskovaan matkustettaessa ei ole mitään ongelmia. Olen saanut sinne päin mennessä hyvin nukuttua koneessa”, Kuusela sanoo.

Amurilla on ollut yhtä matkaa lukuun ottamatta tilauskoneet käytössä, jolloin jokainen saa oikaista kroppansa tyhjälle penkkiriville. Sillä yhdellä kerralla, kun joukkue palasi kotiin reittilennolla, potkaisi aikaero säälimättömästi takaisin.

”Sain siinä istumapaikalla nukuttua tunnin, ja siinä meni viikko.”

Ja tuohon paluuviikkoon mahtui kolme kotiottelua.

”Yllättävän hyvin pystyy pelaamaan, vaikka on vähän sekaisin päivisin”, Kuusela sanoo urheilusta, jota ei suositella tavallisille ihmisille.

Leijonien MM-kisapaikan piti olla korvamerkitty Kuuselalle viime keväänä, kun hän oli runkosarjan paras pelaaja ja Patrik Laineen vahva aisapari. Kun valinta MM-joukkueeseen tuli, Laine mahtui mukaan, Kuusela jäi kotiin.

”Siinä tilanteessa silloin”, Kuusela myöntää harmituksen, ”mutta Suomella oli tosi hyvä joukkue. Ei jäänyt mitään, että olisin pettynyt tai katkera.”

Nyt Kuuselalla on uusi yritys. Hän pelaa hyvässä ketjussa Veli-Matti Savinaisen ja Ilari Filppulan kanssa.

”Yritän todistaa itselleni, että pystyn pelaamaan täällä”, Kuusela sanoo tavoitteestaan Leijonissa, kun Karjala-turnauksen avauksessa tulee Venäjä vastaan.

Tausta: Päävalmentaja Lauri Marjamäki odottaa hyvää ilmettä Venäjä-otteluun

Jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki odottaa Leijonilta tasapainosta peliä ja ennen kaikkea hyvää ilmettä, kun perinteisessä Karjala-turnauksessa tulee Venäjä vastaan torstaina.

”Haluaisin, että pystyään hyökkäämään kolmella kaistalla ja saadaan pakkien tuki mukaan. Erikoistilanteisiin on myös satsattava”, Marjamäki sanoi ja silloin hän viittaa Jarno Koskirannan johtamaan ylivoimaviisikkoon, jossa pelaavat Sakari Salminen, Jesse Joensuu maalin edessä, Miro Aaltonen ja siniviivalla Juuso Hietanen.

Marjamäki toivoo KHL:stä tulevilta pelaajilta nopeaa ajatusmallin muutosta, kun seurapaita vaihtuu Leijona-asuun. KHL:ssä ei paljon keskustella eikä neuvotella, mutta Marjamäki haluaa ympärilleen avoimen ilmapiirin. Jos se onnistuu, heijastuu meno myös kaukaloon.

Leijonien ketjut Venäjää vastaan Hartwall-areenassa kello 18.30:

Jesse Joensuu–Jarno Koskiranta–Sakari Salminen

Veli-Matti Savinainen–Ilari Filppula–Kristian Kuusela

Miro Aaltonen–Joonas Kemppainen–Mika Pyörälä

Antti Pihlström–Tomi Sallinen–Pekka Jormakka

Puolustajat:

Jesse Virtanen–Juuso Hietanen

Tommi Kivistö–Lasse Kukkonen

Ville Lajunen–Ilari Melart

Atte Ohtamaa–Aleksi Elorinne

Maalivahdit: Mikko Koskinen ja Harri Säteri.