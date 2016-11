Unitedin päävalmentaja José Mourinho sai toimitsijakiellon ja raskaat sakot

Manchester Unitedin päävalmentaja José Mourinho on saanut Englannin jalkapalloliitolta yhden ottelun toimitsijakiellon ja 64 000 euron sakot kahdesta erillisestä kurinpitotapauksesta.

Portugalilaisvalmentaja myönsi käyttäneensä loukkaavaa kielenkäyttöä erotuomari Mark Clattenburgia kohtaan viime viikonlopun Valioliigaottelussa Burnleyä vastaan. Hän sai tapauksesta noin 9 000 euron sakot ja yhden ottelun toimitsijakiellon.

Mourinho sai lisärangaistuksen kommenteistaan, joita hän esitti erotuomari Anthony Taylorista ennen Valioliigan ottelua Liverpoolia vastaan. Tästä tapauksesta hän sai 55 000 euron sakot.

”Kurinpitolautakunta totesi syytökset huonosta käytöksestä toteen näytetyiksi, ja sanktioiden lisäksi Mourinhoa varoitettiin käyttäytymisestä tulevaisuudessa”, jalkapalloliitto kertoi.

Mourinhon Unitedin tuloskäyrä on laskusuunnassa, kun joukkue on voitotta neljästä viime liigaottelustaan. United on kahdeksan pistettä perässä kärjessä tasapisteissä olevia Manchester Cityä, Arsenalia ja Liverpoolia.