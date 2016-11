IS: Tapaturmassa vakavasti loukkaantunut dopingpomo Timo Seppälä pitkällä sairauslomalla

Norjalaishiihtäjä Therese Johaugin dopingtapausta on kommentoitu usean tahon toimesta. Yksi kommentoija on kuitenkin puuttunut joukosta. ADT:n lääketieteellisen johtajan ja maan parhaan dopingasiantuntijan Timo Seppälän näkemys on jäänyt puuttumaan. Nyt tälle on saatu selitys.

Seppälä loukkaantui syyskuussa tapaturmaisesti on ainakin vuoden vaihteeseen kestävällä sairauslomalla. Hän kuntoutuu selkäydinvammasta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Lehden mukaan asiasta kertoi Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) pääsihteeri Harri Syväsalmi Yhtyneet Medix Laboratorioiden mediapäivässä. Syväsalmi välitti tapahtumaan Seppälän terveiset. Yhtyneet Medix on Wadan akkreditoima dopinglaboratorio.