Triathlonisti Kaisa Lehtonen harkitsee muuttoa talveksi Espanjaan – ”tarvitsen pikkaisen tasaisempaa harjoitusmaastoa”

Vajaa kuukausi sitten Kaisa Lehtonen säväytti yhdellä tämän vuoden kovimmista suomalaisista kestävyysurheilusuorituksista, kun helsinkiläinen ylsi debyytissään viidenneksi maailman kuuluisimmassa ja arvostetuimmassa triathlonkilpailussa Havaijin MM-Ironmanissa.

Nyt Lehtonen suunnittelee intensiivisesti jo uutta kautta, jonka tärkein kiintopiste on jälleen Havaijin kisa.

”Ehdoton tavoite on olla siellä podiumilla”, Lehtonen sanoi HS:lle keskiviikkona.

Tavoitteen saavuttamiseksi Lehtonen harkitsee muuttoa talveksi Espanjaan. Päällimmäisenä kiikarissa on Alicanten seutu.

”Nyt tarvitsen pikkaisen tasaisempaa harjoitusmaastoa. Pyöräilyasentoani pitää hioa, ja siihen mäkinen Gran Canaria ei ole paras paikka.”

Viime talvena Lehtonen leireili pidempiä jaksoja juuri Gran Canarialla.

Vaihtoehto Espanjassa asumiselle on entistä runsaampi leiritys, joka tapahtuisi vähän tasaisemmilla Kanariansaarilla, Lanzarotella tai Fuerteventuralla sekä Etelä-Afrikassa.

Paitsi uusia harjoituspaikkoja Lehtonen hakee myös entistä kovempaa treeniseuraa.

”Haluan harjoitella enemmän muitten huippujen kanssa, sekä miesten että naisten, ja myös oppia sillä tavalla lisää. Meidän lajissa on tavallista, että huiput ovat yhdessä leirillä. Nyt on tähän liittyen menossa kovaa sähköpostittelua.”

Myös ensi kauden kilpailuohjelma on jo hahmollaan. Se noudattelee pitkälti tänä vuonna toteutettua kaavaa, jossa talvella ja keväällä ovat kalenterissa Dubain (puolimatka) ja Etelä-Afrikan kisat.

Etelä-Afrikan täyden matkan Ironman-kisassa Lehtonen puolustaa voittoa.

Lehtosella on jo plakkarissa paikka Havaijille, mutta sitä ennen hänen on päästävä maaliin yhdessä täyden matkan Ironmanissa. Tämä on tarkoitus hoitaa Etelä-Afrikassa.

Lehtonen harkitsi tämän muodollisuuden hoitamista vielä tämän vuoden puolella. Tarjolla olivat täyden matkan kilpailut Meksikossa ja Teksasissa marraskuussa.

”Palauduin Havaijin kisasta nopeammin kuin Etelä-Afrikan ja Barcelonan kisoista. Kroppa alkaa ilmeisesti tottua tähän hulluuteen, mutta olisi ollut riski lähteä vielä tässä vaiheessa kisaan.”

Nyt Lehtosen ohjelmassa on vain kevyttä ulkoilua tunti tai kaksi päivittäin.