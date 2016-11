Lumilautailija Enni Rukajärvi puolustaa lumisia talvia –”Haluaisin, että Etelä-Suomessakin tulisi aiemmin talvi”

Jos lumilautailija Enni Rukajärvi saisi päättää Suomen säästä, peittäisi lumi Helsingin jo nykyistä aiemmin.

Sotšin kisojen olympiahopeamitalisti viihtyisi viileässä kelissä nykyistä pidempäänkin, joskin vastapainoakin olisi tarjolla.

”Haluaisin, että Etelä-Suomessakin tulisi aiemmin talvi. Talvi tulisi lokakuun alussa ja loppuisi toukokuussa. Sitten voisi olla muutaman kuukauden kunnon kesä”, Rukajärvi linjasi ihannevuotensa kulun.

Rukajärvi, 26, on lähettiläs Protect Our Winters -ilmastoliikkeessä. Liike kertoo kotisivuillaan pyrkivänsä pelastamaan talvet toimimalla ilmastonmuutosta vastaan.

Motiivejaan mukanaololleen Rukajärvi kuvaa selkeiksi: hän tykkää lumilautailusta yli kaiken, samoin lumesta. Mutta tulevaisuus huolettaa.

”Olen huomannut, että jotain tapahtuu, koska jäätiköillä ei ole niin paljon lunta ja talvetkin ovat vaihtelevia. Toivon, että jatkossakin pystyy laskemaan vuorilla puuteria ja tulevatkin sukupolvet pystyvät kokemaan saman”. Rukajärvi sanoo.

”Jäätiköllä on nyt paljon vähemmän lunta kuin aiempina vuosina, vaikka on jo marraskuun alku. On se vähän hälyttävää, että pystyykö viiden vuoden päästä menemään.”

Rukajärvi matkaa eri puolilla maailmaa kuvausten perässä. Laskuolosuhteita on haettava Suomen ulkopuolelta, sillä ammattilaskijalle laskupäiviä kertyy vuodessa vähintään 200, josta noin puolet Suomessa.

Rukajärvi myöntää saavansa lentokilometreistä tunnontuskia. Hän on perustellut matkustamisen itselleen urheilu-uran kautta.

”Yritän hyväksyä, että tämä on tällä hetkellä tämä on minun työni. Enkä toisaalta voisi toimia nykyisellä tavalla asian puolesta, jos en olisi tunnettu urheilija, kiertäisi maailmaa ja pärjäisi kisoissa. Se aika, jonka teen omaa ammattiani ei ole kovin pitkä eikä tällaista työtä tee kovin moni. Jotenkin koetan kaikin mahdollisin keinoin hyvittää lentokilometrit”, Rukajärvi sanoo.

Rukajärvi pitää tärkeimpänä osuutenaan tietoisuuden lisäämistä. Rukajärvi sanoo pyrkivänsä myös lähituotteiden suosimiseen ja turhien ostosten karsimiseen.

”Olen myös alkanut syömään aika kasvispainotteisesti. En syö enää kamalasti lihaa.”

Huoli talvipäivien vähentymisestä on perusteltu, sanoo Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutoksen tutkija Heikki Tuomenvirta.

Tuomenvirta muistuttaa, että ilmastonmuutoksen myötä sekä sade että lämpö lisääntyvät. Se syö talvipäiviä sekä talven lopusta että alusta.

Pohjois-Suomessa talvi on siinä määrin varmempi, että talvi toteutuu jatkossakin, joskin aiempaa lyhyempänä ilmastonmuutoksen edetessä. Etelämpänä lumipeite ei ehdi joka talvi kertyä riittävän paksuksi esimerkiksi maastohiihtoon.

”Lumivyöhykkeen rajoilla lunta ei ole niin paljon, että kaikki urheilulajit onnistuisivat”, Tuomenvirta sanoo.

Entä voiko yksittäinen ihminen vaikuttaa ratkaisuillaan?

”Kasvihuonepäästöjen vähentäjiä pitää olla paljon, jotta vähennyksellä on merkitystä. Kaikkien panosta tarvitaan”, Tuomenvirta sanoo.

Etelän ja pohjoisen eron huomaa myös hiihtokeskuksissa. Valtaosa euroista kerätään pohjoisesta ja leudossa säässä etelän keskusten tuloista leikkautuu isompi prosenttiosuus.

Pohjoisen talvi tuo turvaa, mutta ei yksinään pitkään laskukauteen. Siihen vaaditaan tueksi lumitykkejä, joilla paitsi tehtävän lumen kiderakenne vieläpä kestää sääolojen vaihtelua luonnonlunta paremmin. Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors kertoo, että Suomessa on ainoastaan muutama keskus, jotka tulevat toimeen pelkällä luonnonlumella.

Lindfors arvioi pohjoisen ja eteläisen Suomen olevan erilaisessa asemassa tulevaisuudessa. Siinä missä Lappiin lähdetään kokemaan aito talvi, etelässä joudutaan seuraamaan pitkän ajan muutosta.

”Talvi on erilainen meren rannalla ja pohjoisessa. Mutten usko, että kukaan uskaltaa lähteä ennustamaan, miten tilanne muuttuu pitkällä aikavälillä.”

Rukajärvelle eteläinen Suomi on jo nykyisellään mahdoton ammatinharjoittamisen kannalta.

Koska säiden muuttaminen mieleiseksi ei onnistu, Lappi on elinehto lumilautailijalle, mikäli kotimaassa haluaa saada kasaan edes puolet vuoden laskettelupäivistä.

Erityistä kiitosta laskijalta saa Ruka, jossa lunta varastoimalla on saatu lisättyä laskupäiviä.

”Pääkaupunkiseudullakin on vielä pystynyt laskemaan talvella, mutta en voisi muuttaa Helsinkiin, koska en tiedä milloin pääsisin täällä mäkeen”, Rukajärvi sanoo.